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البحوث الفلكية: زلزال بقوة 3.3 درجة ريختر جنوب غرب حلوان

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البحوث الفلكية: زلزال بقوة 3.3 درجة ريختر جنوب غرب حلوان البحوث الفلكية: زلزال بقوة 3.3 درجة ريختر جنوب غرب حلوان

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أعلن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد اليوم الأربعاء الموافق 30/06/2021 هزة أرضية على بعد 30 كم جنوب غرب حلوان تقريبا.

وأشار القاضي إلى أن الهزة وقعت في تمام الثامنة و١١ دقيقة و٢١ ثانية صباحا بتوقيت القاهرة بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر، على خط العرض: 29.68 شمالا، وخط الطول: 31.14 شرقا، والعمق: 23 كم

وأكد القاضي، أنه ولم يرد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع إى خسائر في الارواح والممتلكات

المصرى اليوم

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