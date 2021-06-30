أخبار عاجلة

تردد قناة نادي الزمالك الجديد على النايل سات -
مجاهد عن موعد مباراة أسوان والزمالك: لضغط الأبيض في المباريات مثل الأهلي -
الزمالك يهدد الجبلاية ويدعو لاجتماع طارئ بسبب الدوري -
شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو -
"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ -
كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام -
هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب -
محافظ القاهرة: شقق بديلة تعويضا للمتضررين من حريق شارع جسر البحر بالساحل -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
عاجل | 62% من طلاب المدارس في 3 مناطق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

أوروبا تفرض قبضتها على منافسات كرة اليد فى أوليمبياد طوكيو

Print
أوروبا تفرض قبضتها على منافسات كرة اليد فى أوليمبياد طوكيو أوروبا تفرض قبضتها على منافسات كرة اليد فى أوليمبياد طوكيو

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ستكون القوى الكبرى في كرة اليد مثل فرنسا والدنمارك والنرويج ضمن المرشحين لإحراز ميداليات في أولمبياد طوكيو الصيفي 2020، لكن المنافسين الذين ظهروا في أماكن أخرى بالعالم سيتطلعون إلى وضع حد للهيمنة الأوروبية بتحقيق مفاجأة هائلة.

ويوجد 11 دولة أوروبية من بين 18 دولة تشارك في منافسات الرجال والسيدات في أولمبياد طوكيو، بالإضافة إلى ثلاث دول من أفريقيا ودولتين من أمريكا الجنوبية ومثلهما من آسيا.

وفي المجمل، سيتنافس 12 فريقا في دور المجموعات وثلاثة أدوار إقصائية في مسابقتي الرجال والسيدات على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.

ومنذ انضمام كرة اليد إلى برنامج الرياضات الأولمبية بشكلها الحديث في أولمبياد ميونيخ 1972، كانت الدولة الوحيدة غير الأوروبية التي نالت ميدالية في مسابقة الرجال هي كوريا الجنوبية التي حصلت على الفضية في ألعاب سول 1988.

وفي أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، كان الدور قبل النهائي في مسابقتي الرجال والسيدات أوروبيا خالصا، وانتصرت الدنمارك في مسابقة الرجال وتلتها فرنسا ثم ألمانيا، بينما نالت ذهبية السيدات متفوقة على فرنسا والنرويج.

وفي طوكيو، ستسعى فرنسا لإحراز الميدالية الذهبية الأولمبية بعد فشلها في تعزيز سيطرتها في أولمبياد ريو 2016 عقب تتويجها بالذهبية الأولمبية في لندن 2012 وبكين 2008.

وستعتمد فرنسا على لاعبها الكبير نيكولا كراباتيتش (37 عاما) الذي عاد إلى الملاعب في الآونة الأخيرة بعد تعافيه من إصابة، وتضم قائمة الدول الأوروبية المرشحة الأخرى الدنمارك وألمانيا والنرويج والبرتغال وإسبانيا والسويد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
روسيا تتهم فرنسا بـ «النازية»: أصابتها الغيرة بسبب فشلها

روسيا تتهم فرنسا بـ «النازية»: أصابتها الغيرة بسبب فشلها

10 أسباب لانحياز روسيا ضد المصالح المصرية في أزمة «سد النهضة» (دراسة)

10 أسباب لانحياز روسيا ضد المصالح المصرية في أزمة «سد النهضة» (دراسة)

روسيا تسجل رقما قياسيا جديدا لإصابات كورونا

روسيا تسجل رقما قياسيا جديدا لإصابات كورونا

فييرا الروسية.. سابت روسيا وجت قعدت هنا فى مصر علشان بتحبها ❤️ هتحكيلك حكايتها

فييرا الروسية.. سابت روسيا وجت قعدت هنا فى مصر علشان بتحبها ❤️ هتحكيلك حكايتها