كورونا تمنع إقامة بطولة أوكلاند للتنس مجددًا

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سقطت بطولة أوكلاند للتنس ضحية لجائحة كوفيد-19 مرة أخرى، بعدما أعلن المنظمون اليوم الأربعاء إلغاء المسابقة، التي تقام قبل بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، للعام الثاني على التوالي.

وقال سايمون فانيني رئيس البطولة: «نحن محبطون بشدة لأننا لن نستطيع إقامة البطولة في أوكلاند.. لكن في ظل قيود السفر والحجر الصحي، لن يكون من الملائم إقامتها».

وأضاف: «نحن نعمل عن كثب مع الاتحاد النيوزيلندي على بعض الأفكار البديلة، حتى نحافظ على إثارة مشجعي التنس»، وفرضت نيوزيلندا قيودا صارما على دخول البلاد بسبب الجائحة، ويجب الخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوعين، للقادمين من رحلات دولية.

وسبق أن فازت لاعبات بارزات ببطولة أوكلاند، قبل المشاركة في أولى البطولات الأربع الكبرى، مثل سيرينا وفينوس وليامز، وكذلك سلون ستيفنز بطلة أمريكا المفتوحة سابقا.