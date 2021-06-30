ضبط 28 ألف عبوة شاي منتهية الصلاحية داخل مخزن في القاهرة

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تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، الأربعاء، من ضبط مسؤول عن مخزن مواد غذائية بدائرة قسم شرطة عابدين، لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها، وأخرى منتهية الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثرت القوات بداخل المخزن على أكثر من 28 ألف عبوة شاي منتهية الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.