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ضبط 3 متهمين بحوزتهم هيروين وأسلحة نارية بالقاهرة

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ضبط 3 متهمين بحوزتهم هيروين وأسلحة نارية بالقاهرة ضبط 3 متهمين بحوزتهم هيروين وأسلحة نارية بالقاهرة

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اشتبهت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم فى سيارة ملاكى حال توقفها بجانب الطريق، وبفحص مستقليها تبين وجود 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بالقاهرة وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار، مبلغ مالى.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصرى اليوم

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