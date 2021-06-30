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الأمن البيئي يضبط مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

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الأمن البيئي يضبط مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة الأمن البيئي يضبط مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة
تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة

الأمن البيئي يضبط مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي خمسة مخالفين لنظام البيئة، لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في محافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط 23 آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطنَين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيتين اليمنية والباكستانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.

وحثّ "المالكي"، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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