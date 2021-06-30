ضبط 6427 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة للمرور، الأربعاء، حملات على كافة الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود تلك الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 6427 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2031 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و277 مخالفة السير بدون تراخيص، و12 مخالفة دراجات نارية، و54 مخالفة موقف عشوائي، و52 مخالفة لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.