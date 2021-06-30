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سفير البحرين في القاهرة يهنئ الرئيس والمصريين بذكرى ثورة 30 يونيو

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سفير البحرين في القاهرة يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بذكرى ثورة 30 يونيو سفير البحرين في القاهرة يهنئ الرئيس والمصريين بذكرى ثورة 30 يونيو

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هنأ هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، الرئيس المصري عبد الفتاح ، رئيس جمهورية مصر العربية، والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو 2018.
وأكد أن العلاقات بين مملكة البحرين ومصر ازدادت قوة ورسوخًا بعد ثورة 30 يونيو 2013 بفضل العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبين الشعبين الشقيقين.

وأكد الجودر أن ثورة 30 يونيو شكلت علامة فارقة ليس في تاريخ مصر فحسب بل في تاريخ الأمة العربية بأكملها، كونها أعادت مسار مصر الدولة إلى مكانتها الريادية لتبقى عظيمة بعد أن كادت تختطف من أمتها العربية.

وأشار إلى أن مملكة البحرين ملكًا وحكومة وشعبًا كانت وستظل صفًا واحدًا في دعم مصر لعودتها إلى مكانتها كونها القلب النابض للأمة العربية ولأشقائها، قائلاً إن التاريخ يسطر أن العاهل البحريني كان أول زعيم عربي وعالمي يزور جمهورية مصر العربية بعد ثورة 30 يونيو، وتحديدا في الأول من يوليو 2013، هذه الزيارة التي جاءت حبًا وتقديرًا من ملك البحرين لهذا البلد العظيم، ولهذا الشعب والقيادة.

وأكد السفير البحريني أنه اليوم وبعد مرور ثماني سنوات على ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، تسجل العلاقات بين مملكة البحرين ومصر الشقيقة فصلًا جديدًا يضاف إلى فصول العلاقات المتجذرة عبر التاريخ التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين في شتى المناحي السياسية والاقتصادية والتاريخية والثقافية، إذ تؤكد زيارات العاهل البحريني للمصر ولقاءاته مع أخيه ف الرئيس السيسي مرارًا وتكرارًا وقوف البحرين قلبًا وقالبًا مع مصر وقيادتها وشعبها الشقيق ضد أي محاولة للمساس بالأمن القومي المصري والعربي، والجميع يعلم مدى متانة هذه العلاقة التي تجمع بين القيادتين.

كما قال الجودر أنه وخلال وجوده في مصر على مدار أكثر من العام ونصف العام، فإنه يربطه بيوم الثلاثين من يونيو ذكرى عزيزة كتاريخ مهم في مسيرتي الدبلوماسية حيث تشرف في الأول من يوليو 2020 بتقديم أوراق اعتماده للرئيس السيسي بعد الثقة الملكية الغالية بتعييني سفيرًا لمملكة البحرين في القاهرة، ومن قبلها كان ارتباطه بمصر ارتباطاً وثيقًا عندما كان وزيرًا للشباب والرياضة وكمواطن بحريني يعشق أرض الكنانة، وما سمعه عن مصر من والده وحبه لها.

وقال السفير الجودر إن العلاقات البحرينية المصرية تعد نموذجًا يحتذى به للعلاقات العربية الأخوية، لما لمصر من مكانة خاصة لدى مملكة البحرين، كونها صاحبة المواقف البارزة في نصرة قضايا الأمة العربية، وصاحبة الدور الريادي في دعم المملكة وتعزيز نهضتها، كما أنها تمثل امتدادنا القومي الذى نعتز بريادته ومشاركة الكثير من التجارب وفى مقدمتها حماية المقدرات العربية.

المصرى اليوم

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