شرق المتوسط.. شراكة مصرية أوروبية في الغاز ومحاربة الإرهاب (تقرير)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد 30 يونيو سعت الدولة المصرية لتوسيع نطاق علاقاتها الخارجية ولعب دور أكثر حيوية، بعد فترة من الاضطرابات شهدتها القاهرة عقب ثورة 25 يناير، ما انعكس على انفتاح القاهرة على الدائرة المتوسطية، وتطوير علاقاتها بالشطر الأوروبي، لاستعادة دورها كلاعب إقليمي في المنطقة.

التنسيق المصري مع قوى الأوروبية اعتمد على عدد من القضايا الإقليمية والدولية مثل الهجرة واللاجئين ومكافحة الإرهاب وكذلك الأوضاع في سوريا والعراق وليبيا واليمن، فيما عكر ملف الحقوق والحريات صفو العلاقات.

خلال أزمة موجات الهجرة التي اجتاحت أوروبا عام 2015، الناتجة عن نزوح المواطنين من سوريا والعراق وأفغانستان، سجلت أوروبا رقما قياسيا من طلبات اللجوء حيث تقدم أكثر من مليون و300 ألف شخص بطلب لجوء للمرة الأولى. وفي تلك اللحظة الحرجة لعبت القاهرة دورا بارزا في ضبط مسارات الهجرة غير الشرعية في شمال أفريقيا، التي كانت تستخدم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا ومالطا.

التنسيق المصري الأوروبي لم يقتصر على مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، والإرهاب، لكن تلاقت الرؤية المصرية مع المصالح الأوروبية فيما يخص ملف الغاز بشرق المتوسط، مقابل الأطماع التركية، ووقعت القاهرة اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع قبرص عام 2013، واليونان في 2020، كما أنشأت منتدى غاز شرق المتوسط في 2019، للتعاون في مجال الطاقة، في المقابل سعت تركيا للتنقيب في المياه الإقليمية القبرصية واليونانية، ما دعا الاتحاد الأوروبي لتوقيع عقوبات على أنقرة.

مصر تسعى أن تكون مركزا إقليميا للطاقة، بعد الاكتشافات العملاقة لاحتياطي الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط، للتصدير إلى أوروبا. ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر.

السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، يقول إن مصر فتحت أبوابها للعالم بأسره من اليابان شرقاً حتى فرنسا غربًا، مشددا على أنه رغم زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي المتكررة إلى روسيا والصين إلا أن ذلك لم يكن على حساب العلاقات مع الغرب، قائلا: «إن مصر تفتح ذراعيها لكل أشكال العلاقات الحميدة».

مساعد وزير الخارجية الأسبق أضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن السيسي قاد العديد من الجولات المكوكية حول دول العالم، حيث أنه في عام 2019 زار اليابان مرتين، تخللها زيارة فرنسا لحضور قمة السبع، لافتا إلى أن السيسي أجري في إحدى زياراته لنيويورك أكثر من 40 مقابلة.

«بيومي» شدد على أهمية جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، موضحا أن السيسي نجح في عقد اجتماع أوروبي عربي في شرم الشيخ، لتمويل مشروعات في أفريقيا، لافتا إلى أن تميز العلاقات المصرية الألمانية، والمصرية الفرنسية بنوع من الخصوصية، كما توسع نطاق التعاون المصري الأوروبي ليشمل ملف التسليح، في ضوء تنويع مصادر السلاح، وعدم الاعتماد بشكل كامل على واشنطن.

خصوصية العلاقات مع فرنسا

صفقات السلاح من فرنسا، بدأت حين أبرمت القاهرة وباريس خلال عام 2015 عقدا لتوريد 24 طائرة طراز رافال، لصالح القوات الجوية المصرية، كما أعلن عن صفقة جديدة الشهر الماضي لجلب 30 طائرة فرنسية أخرى من النوع نفسه.

التوافق المصري الفرنسي لم يقتصر على الجانب العسكري فقط، بل تخطى لمجالات عديدة، وساهم تعرض باريس، مع صعود داعش في الشرق الأوسط، لعدد من الهجمات الإرهابية كانت الأعنف في أوروبا، في خلق قاسم مشترك بين البلدين في ظل محاربة القاهرة للإرهاب في سيناء.

بجانب التنسيق في عدد من القضايا على رأسها الملفين الليبي والسوري، ورغم أن موقف مصر بعد 30 من تيارات الإسلام السياسي عرضها للكثير من النقد على الساحة الدولية، إلا أن باريس تبنت الموقف المصري لمواجهة ما اعتبرته «الانفصالية الإسلامية»، سعياً منها لمواجهة التطرف في فرنسا.

لكن في قراءة أخرى للمشهد يرى عدد من المراقبين أن فرنسا بقيادة إيمانويل ماكرون تريد إنهاء حالة القطبية في الساحة الدولية، بين روسيا والصين من جانب وأمريكا من جانب آخر، عبر إنشاء سياسة أوروبية مستقلة.

طارق زياد وهبي، باحث في العلاقات الدولية ومختص في الشأن الفرنسي، يرى أن العلاقات بين مصر وفرنسا في أفضل حالاتها، مشيراً إلى أن باريس تطمح أن يكون لها موطئ قدم في دعم استقرار منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن فرنسا كونها دولة استعمارية سابقة تريد أن تكون موجودة على الساحة السياسية بشكل مستمر.

الباحث في العلاقات الدولية، أضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن العلاقات المصرية الفرنسية ومستوى التنسيق بين البلدين سيكون له كلمة لتحديد مستقبل المنطقة، لافتا إلى وجود عوامل عديدة تدعم التقارب بين مصر وفرنسا، خاصة في دعم عملية السلام، مؤكدا أن الوساطة المصرية في وقف التصعيد الأخير في الأرض المحتلة من جانب إسرائيل كان إيجابيا، مشيرا إلى أن التدخل المصري يدعم إقامة دولة فلسطينية.

«وهبي» أشار إلى وجود عوامل ترتبط بالمكانة الاستراتيجية للقاهرة، إذ أنه من الممكن لفرنسا أن تستفيد من مصر في خبرتها لمواجهة الإرهاب، مشيرة إلى أن مصر دفعت دماء غالية في سبيل ذلك، وأن باريس لديها مشكلة مشابهة مرتبطة بمواجهة الجماعات الإرهابية.