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قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.. أب يتهم نجله بطعنة تحت تأثير المخدرات بالمنيا

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قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.. أب يتهم نجله بطعنة تحت تأثير المخدرات بالمنيا قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.. أب يتهم نجله بطعنة تحت تأثير المخدرات بالمنيا

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لقي مسن معاق مصرعه متأثرا بطعنات على يد نجله في مغاغة بالمنيا.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، بلاغا من الدكتور جابر سمعان، مدير مستشفي مغاغة المركزي، بوصول جمعة عبدالنبي عبدالتواب، 67 سنة، مقيم بعزبة صالح فريد التابعة لمركز الفشن، متأثرا بطعنات بالجسم، وقبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة اتهم نجله «محمد»، بالتعدي عليه بسكين، لخلافات أسرية، مؤكدا أن نجله متعاطي للمخدرات.

تم إيداع جثة المجني علية بمشرحة مستشفي مغاغة العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وكلف فريق البحث الجنائي بالقبض على المتهم.

المصرى اليوم

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