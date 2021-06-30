الأزمة الليبية.. الخط الأحمر ينقذ طرابلس من «ميليشيات المرتزقة» (تقرير)

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واجهت الدولة المصرية عدد من التحديات الإقليمية منذ 30 يونيو 2013؛ على رأسها الإرهاب، خاصة القادم من الحدود الغربية، نظراً لما كانت تمر به الدولة الليبية من حالة سيولة، واقتتال الأطراف المتصارعة على السلطة.

تصاعدت موجة العنف في ليبيا بين القوى الليبرالية والقومية والميليشيات الإسلامية، بشأن عدم اعتراف الإسلاميين بالانتخابات البرلمانية، إذ أنه في بداية عام 2014، كانت ليبيا يحكمها المؤتمر الوطني العام، الذي فاز في انتخابات 2012، وسيطر عليه الإسلاميون، وسعياً لاستكمال بناء مؤسسات الدولة جرت الانتخابات النيابية في 2014، وفاز التيار المدني وتقلصت مقاعد الإسلاميين، ما قادهم لعدم الاعتراف بالانتخابات، وقضت المحكمة العليا -يسيطر عليها الإسلاميون- ببطلان الإعلان الدستوري، وكل ما ترتب عليه من استحقاقات بما فيها الانتخابات، فيما رفض مجلس النواب الحكم وأسس البرلمان في طبرق.

المجتمع الدولي من خلال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعلن الاعتراف بالمجلس وبالتالي تجاهل حكم المحكمة العليا. وفي السياق نفسه، شن المشير خليفة حفتر في مايو 2014 هجوماً على عدد من الميليشيات الإسلامية التي تسيطر على بنغازي، في ما عرف إعلاميا بـ«عملية الكرامة»، وفي مارس 2015 عين حفتر قائدًا للقوات المسلحة الموالية لمجلس النواب.

المخاوف الليبية تقاطعت مع قلق مصري في انتشار الجماعات الإرهابية في شرق ليبيا، والتى تشكل تهديدا لأمن واستقرار مصر، لذلك دعمت القاهرة البرلمان المنتخب والجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر لاستعادة الدولة، والقضاء على الإرهاب. تلك التطورات لم تكن من فراغ، إذ بث تنظيم داعش في ليبيا في فبراير 2015، مقطع فيديو يظهر فيه إعدام 21 قبطيًا، ما دفع مصر لتنفيذ هجمات على مواقع داعش في درنة أسفرت عن مقتل 64 من عناصر التنظيم.

حاولت مصر لعب دور الوساطة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، واستضافت، أكثر من مرة، في عام 2017 رئيس حكومة الوفاق بطرابلس فايز السراج، كما عقدت اجتماع مشترك بينه وبين خليفة حفتر، الذي استطاع منذ انطلاق عملية الكرامة تأمين المنطقة الشرقية من الجماعات المتطرفة، وهزيمة ما يسمى بـ«مجلس شوري مجاهدي بنغازي»، وطرده من المدينة، ما تكرر مع «مجلس شوري مجاهدي درنة» في 2018، كما أنه في أبريل عام 2019 أطلق عملية بركان الغضب للسيطرة على العاصمة طرابلس من أيدي الجماعات المتطرفة.

في مرمى نيران المرتزقة

العميد سمير راغب، مدير المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، يقول إنه طوال الثمان سنوات الماضية كان للسياسة الخارجية المصرية محددات عديدة، أبرزها وحدة الأراضي الليبية ونزع سلاح الميليشيات وحصر السلاح في يد الدولة، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، وخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة، والدخول في عملية سياسية دستورية للوصول لبرلمان ورئيس منتخب، للحفاظ على مقدرات الشعب، وعودة الدولة الوطنية، معقباً أن مصر طوال السنوات الماضية لم تحيد عن تلك الأهداف.

حول أبرز التحديات التي تواجه العملية الأمنية في ليبيا، أشار «راغب» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إلى أن مسألة حل الميليشيات ورحيل المرتزقة أبرز العقبات لعودة الاستقرار إلى ليبيا، موضحا أن ثمة فرق بين الميليشيات والمرتزقة، مضيفاً أن ملف الميليشيات هو ملف ليبي ليبي، قائم على حل الجماعات المسلحة في غرب البلاد، وإعادة دمج من يصلح منهم للمؤسسة العسكرية في ليبيا، كأفراد وليس كجماعات، مضيفاً أنه في حالة عدم اللياقة يتم تدريب الفرد على حرفة فيما يعرف بالتدريب التحويلي، لأن عناصر الميليشيات هم أفراد ليبيون يقتاتون من وراء القتال.

مدير المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، أضاف أن ملف المرتزقة مرتبط بأطراف خارجية تجلب مقاتلين من دول أجنبية، مؤكداً أنه معقد لأن عددا من المرتزقة تخلت عنهم دولهم، ولم تدفع مستحقاتهم أو لا تريد دفع تكاليف عودتهم إلى وطنهم، محذرا من أنه يوجد من بينهم عناصر إجرامية، يحاولون الاستيطان أو تنفيذ عمليات إجرامية داخل ليبيا.

خط «سرت الجفرة» ووقف إطلاق النار

ظلت القوات الليبية تسيطر على محيط العاصمة طرابلس، لكن مع بداية عام 2020 تغيرت موازين القوى على الأرض الليبية، مع دخول تركيا على خط الصراع، ما دفع قوات غرب ليبيا المدعومة من أنقرة لتحقيق سلسلة من التقدمات. لكن مصر وضعت حد لذلك التقدم بإعلان خط سرت والجفرة (وسط ليبيا) خط أحمر، ليبدأ المسار السياسي في العودة من جديد، كما دشنت مصر إعلان القاهرة الذي دعت فيه بإلزام الجهات الأجنبية كافة بإخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها.

وفي أغسطس أعلن حفتر والسراج هدنة في ليبيا، كما أطلقت الأمم المتحدة ملتقى الحوار الليبي لبدء المسار السياسي، الذي انتهى في فبراير 2021، بتشكيل المجلس الرئاسي الليبي بقيادة محمد المنفي، ورئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة، ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات التشريعية في ديسمبر عام 2021، لعودة الاستقرار إلى البلاد.

رغم ذلك فالطريق ليس معبدا أمام الفرقاء الليبيين لتشكيل مرحلة انتقالية، ثمة العديد من التحديات تواجه نجاح المسار السياسي الوليد.

حول مدى نجاح السياسة المصرية تجاه ليبيا، قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي ومدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، إن مصر نجحت في القضاء على الإرهاب في ليبيا، لكن التحدي الذي يكمن أمام مصر هو «عدم الاستقرار في ليبيا»، مشيراً إلى أن وجود قوات أجنبية ومرتزقة يهدد الأمن القومي المصري، لافتا إلى أن مصر تطالب بخروج جميع المرتزقة.

الخبير الاستراتيجي أضاف لـ«المصري اليوم»، أنه يجب أن نذكر للرئيس عبدالفتاح السيسي أنه من وضع الخط الأحمر في منطقة سرت الجفرة، ما كان السبب في وقف إطلاق النار، والبدء في تعيين مجلس رئاسي جديد وبالتالي بدأت الأمور تستقر في ليبيا.

«فرج» يعتقد أن أبرز التحديات التي تواجه مستقبل العملية السياسية في ليبيا، يتمثل في خروج المرتزقة الأجانب والقوات التركية، والإعداد لتنظيم الانتخابات التي ستجري في ديسمبر لأن ثمة تحديات كثيرة تواجه تنفيذ الانتخابات.