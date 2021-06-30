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تكاد الأدوار الإقليمية الرشيدة تكون شرطًا لحفظ التقدم التنموي بمعناه الشامل داخليًا وخارجيًا؛ غير أن القارة الأفريقية مرتبطة بأبعاد استراتيجية بالغة الأهمية لارتباطها بمعطيات الأمن القومي المصري وصلتها الوثيقة بأمن البحر الأحمر وحوض النيل.

«المصري اليوم» تستعرض في التقرير التالي؛ التحركات الثنائية ومتعددة الأطراف لمصر بمنطقة القرن الأفريقي وحوض النيل على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية، في أعقاب مرور مصر بثورتي يناير ويونيو من خلال الاستعانة بتحليلات عدد من الدبلوماسيين والساسة؛ هل تستعيد مصر مصالحها، عبر استعادة تموضعها الإقليمي في القارة السمراء أم أنها ستظل بصدد المساءلة التاريخية؟

أماني الطويل، مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، رئيسة تحرير سلسلة أفريقيات، قالت إن مصرحافظت على فاعلية تاريخية لتموضوعها الإقليمي في البحر الأحمر والقرن الإفريقي في حقبة محمد على وما تلاها؛ إلا أن هذا التموضع تراجع من مناطق تمركزه اعتبارًا من عهد السادات الذي قرر وضع كل البيض في السلة الأمريكية، في أعقاب «كامب ديفيد»، غير أن تعرض مبارك لمحاولة اغتيال في أديس أبابا حول الانسحاب المصري من أفريقيا عموما والقرن الأفريقي وحوض النيل خصوصًا إلى انكفاء كلي على الداخل، إذ جعل الرئيس الأسبق المصالح المصرية بالقارة تحت مظلة خليجية ضاربًا عرض الحائط المعطيات الخارجية للأمن القومي المصري لا سيما المرتبطة بالأمن المائي.

«الطويل» أضافت في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن تعقيدات المشهد الإقليمي على رأسها فترة الانقسام الخليجي، لعبت دورًا في تراجع انتباه الخليج إلى المصالح المصرية الحرجة في حوض النيل.

مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية تابعت، أن الخارجية المصرية مؤخرًا أيقنت على إثر أزمة سد النهضة ضرورة عدم الاعتماد على أي نوع من التحالفات العربية والمضي قدمًا بقدراتها الذاتية عبر التفاعل المباشر في مناطق مصالحها، بعد اختراقها في العقدين الماضيين، لافتة إلى أن جهود الدبلوماسية الرئاسية، وزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لجيبوتي الشهر الماضي تتوج رغبة القاهرة في استعادة وجودها التاريخي في القارة، ما بدا جليًا في العامين الماضيين عبر عدد من التحركات السياسية والاقتصادية في منطقتي حوض النيل والقرن الأفريقي.

مساعدات واتفاقات ومنطقة تجارية حرة

ضمت الخارطة التحركات المصرية خلال الأشهر القليلة الماضية، عددا من البلدان بمنطقتي القرن الأفريقي وحوض النيل؛ إذ نجحت القاهرة في التفاعل لدعم الخرطوم لوجيستيًا في مجالات البنية التحتية والنقل والصحة، كما عقدت اتفاقات ذات أبعاد استراتيجية أٌجري تحت مظلتها مناورات عسكرية ممتدة بين مصر والسودان، بالإضافة إلى عقد اتفاقات مع كينيا وأوغندا وبوروندي، بينما تسعى الآن إلى النجاح مناطق أخرى مثل جمهورية الصومال، نظرًا للتأِثير المباشر لتركيا، إذ تملك قاعدة عسكرية في مقديشو.

السفير أحمد حجاج، الأمين العام الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، اختلف مع مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام، وقال في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن مصر لم تنقطع يومًا عن القارة على مختلف فترات تاريخها، إلا أن العامين الأخيرين يتميزان بزيادة نشاطها، ليس فقط في مناطق حوض النيل لكن في قلب القارة عن طريق الاتحاد الأفريقي الذي ترأستُه مصر منذ فبراير 2019؛ كذلك عبر نشاط الدبلوماسية الرئاسية المهتمة بإحداث نهضة في العلاقات الأفريقية.

أضاف الأمين العام الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، أن مصر تعمل في خطوط متوازية على تعميق العلاقات مع القارة عبر عدد من الاتفاقات والمشروعات الجادة، لافتًا إلى تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية في قلب أفريقيا؛ إذ وقعت شركة مصر للطيران، مذكرة تفاهم لتأسيس شركة طيران وطنية غانية باستثمارات مشتركة، تقدم خدماتها لأكثر من 80 دولة في العالم، في أكتوبر 2020، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون مع السودان في قطاع السكك الحديدية لمد خط بين نوبة مصر بأسوان إلى نوبة السودان بوادي حلفا؛ لتلافي الثمن الاقتصادي الباهظ الذي يتكبده البلدان بسبب القيود المفروضة على العلاقات الحدودية وحركة السكان عبر الحدود، فضلًا عن مشروعات في مجال الموارد المائية والري؛ إذ تعمل القاهرة على بناء سد «جوليوس نيريري» للطاقة الكهرومائية بتنزانيا، وفي مجال البناء تنفذ شركة المقاولون العرب مشروعات في 23 دولة أفريقية من خلال حزمة استثمارية ضخمة تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، فضلا عن مشروع الربط الكهربائي بين أفريقيا وأوروبا.

«حجاج» لفت إلى أن مصر وقعت 19 اتفاقية عسكرية مع بلدان إفريقية، مؤكدًا أن القاهرة تتميز بوجود أكبر عدد من الملاحق العسكرية لكبار العسكريين الأفارقة الذين يتلقون الخبرات المصرية عبر دورات في أكاديمية ناصر كل عام.

السفير السابق أكد أن الحراك الدبلوماسي المصري في العامين الأخيرين يعكس انفتاح مصر على أفريقيا في إطار تكثيف عددا من الخطط المتوازية على أصعدة عدة؛ إذ امتدت مسارات التعاون لتطال مجالات الاقتصاد وتطوير البنى التحتية والخدمات اللوجستية وصولًا إلى القطاع الطبي؛ مستشهدًا بتوقيع القاهرة مُذكرة تفاهم لإنشاء مركز لجراحات القلب، في العاصمة الرواندية كيجالي، الشهر الماضي، فضلًا عن تنفيذ مشروعات صحية ضخمة تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، مثل مبادرة معالجة مليون أفريقي من التهاب الكبد الوبائي، التي تقودها مصر منذ 2019؛ بالتوازي مع التزام المؤسسة الأفريقية لمرضى الكبد ALPA بتدريب خبراء الصحة والعلماء الأفارقة.

يرجح السفير أحمد حجاج، أن مصر مقبلة على إعادة صياغة مصفوفة مصالحها بالقارة السمراء، لافتًا إلى أن انفتاح مصر على أفريقيا يعزز فرصها للمنافسة في عدة قطاعات بينها صناعة الدواء نظرًا لتكلفته الأرخض بالمقارنة مع أوروبا، وكذلك الصناعات التحويلية والتنقيب عن المعادن.

لفت السفير السابق إلى أن مصر باتت تفتح الباب لاستقبال أكبر عدد من البعثات والمنح الدراسية في جامعاتها ومعاهدها للطلاب الأفارقة؛ فبها أكثر من 10 آلاف طالب أفريقي بمنح حكومية، فضلًا عن الراغبين في الدراسة على نفقتهم الخاصة.

كما رجح «حجاج» أن منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية ستخلق فرص منافسة مستدامة كما ستفتح الباب على مصراعيه للاستفادة المتبادلة بين مصر والبلدان الأفريقية؛ كون القاهرة عضو عامل في اتفاقية «الكوميسا»؛ أكبر تجمع اقتصادي يسمح بتبادل السلع والخدمات دون فوائد جمركية أو عوائق إدارية في القارة.

التموضع الإقليمي وإعادة صياغة الأولويات

جلال الدين نصار، مدير وحدة الدراسات العربية والإقليمية بالمركز المصري للفكر والدراسات، يرى أن توجهات السياسة الخارجية المصرية في العامين الماضيين تعد ثاني أفضل فترة تموضع إقليمي لمصر بالقارة عقب عهد عبدالناصر؛ إذ عادت أفريقيا إلى رأس أولويات السياسة المصرية.

«نصار» قال إن التحرك الدبلوماسي في القارة خلال العامين الماضيين يوازي ما جرى في عقود سابقة، لافتا إلى أن القاهرة زرعت أكبر رصيد لها في عهد عبدالناصر ولم تحصد ثماره في عهدي السادات ومبارك، مشددا في الوقت ذاته، على أن أمامها العديد من الفرص في أفريقيا بعد عقود من الانكفاء على ذاتها بدءا من مجال التعاون وتبادل الخبرات مروروًا بالاستفادة اقتصاديا وصولًا إلى حماية أمنها المائي.

مدير وحدة الدراسات العربية والإقليمية بالمركز المصري للفكر والدراسات، أوضح أنه من البديهي أن تعيد مصر صياغة أولوياتها بعد خروجها من مرحلة انتقالية أعقبت ثورتي يناير ويونيو؛ إذ تحتاج إلى ترميم شامل لكل علاقاتها ومصالحها، لمواجهة الادعاءات الإثيوبية التي تحاول خلق قطيعة بينها وبين أفريقيا، مؤكدًا أن التجارب التنموية التي مرت بها مصر تمكنها من قيادة القارة لكونها دولة صاحبة تجارب تاريخية وثقافية، فضلًا عن رصيدها الحضاري كأقدم دولة في العالم.

ما تحتاجه مصر في الفترة المقبلة

بشأن ما ينقص مصر لقيادة القارة تنمويًا ودبلوماسيًا؛ يرى «نصار» أن على القاهرة الالتفات إلى نقل التعاون من المستوى الهرمي الذي تقوده القمم الدبلوماسية إلى تكثيف الدور المصري وصولًا إلى الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والإعلامي لبلوغ وجود مستدام في أفريقيا.

ينصح «نصار» وسائل الإعلام للقيام بدورها في دفع رجال الأعمال نحو استغلال فرص التعاون وطرح المنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية؛ لا سيما في ظل التهافت الأمريكي الروسي على القارة، الذي من شأنه أن يجعل من مصر حلقة ربط ومركزًا لتعاون هذه القوى مع أفريقيا لتحقيق استفادة متبادلة.

فيما ترى الدكتورة أماني الطويل، أنه ربما يكون من المهم أن تطور القاهرة قدراتها الذاتية في مجالات التنقيب عن البترول والمعادن، باعتبارها من المجالات الواعدة في جيبوتي والصومال وأوغندا، وهي مجالات داعمة للاقتصادات الوطنية الأفريقية عبر لفت أنظار قطاع الأعمال المصري الخاص إلى الفرص الكبيرة الموجودة في هذه البلدان في ضوء دعم مصالح الدولة المصرية.

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