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في إطار مواصلة الخطة التنفيذية لمبادرة «إحياء الجذور- نوستوس»، استقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيد نيكولاوس جاريليديس سفير اليونان بالقاهرة، لبحث ترتيبات تنظيم رحلة لعدد من شباب الجاليات اليونانية والقبرصية من مصر واليونان وقبرص، وذلك وفقًا لما تم الاتفاق عليه في زيارة سيادتها مؤخرًا إلى نيقوسيا ولقائها مع نظيريها اليوناني والقبرصي.

في مستهل اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالسفير اليوناني، وقالت إنه خلال اللقاء الثلاثي الذي شهدته مؤخرًا في العاصمة القبرصية نيقوسيا، تم الاتفاق على تنظيم رحلة لخمسة شباب من الجاليتين من كل دولة من الدول الثلاث (مصر واليونان وقبرص) في شهر يوليو القادم، بهدف نقل فكرة المبادرة للأجيال الشابة والتعرف على التاريخ المشترك والثقافة والقواسم المشتركة، على أن تكون الفئة العمرية لهؤلاء الشباب تتراوح من 25 إلى 30 عامًا.

وأضافت الوزيرة أنه عقب ذلك سيتم إعداد مذكرة عن الرحلة من أجل رفعها لرؤساء الدول الثلاث، تشمل ما شهده هؤلاء الشباب في الرحلة ولمسوه فيها وعن أفكارهم ومقترحاتهم لتطوير مبادرة «إحياء الجذور»، والتي أطلقت في مصر في أبريل 2018 في احتفالية كبرى بحضور رؤساء الدول الثلاث، وتم خلالها تكريم الرعيل الأول من الجاليتين اليونانية والقبرصية.

واستعرضت الوزيرة، خلال اللقاء، برنامج الزيارة وأجندة الفاعليات والتي تتضمن جولات في محافظات الإسكندرية والسويس والإسماعيلية لمشاهدة أهم بصمات الجاليات اليونانية والقبرصية فيها، فضلاً عن إعداد زيارة لقناة السويس وللبرلمان المصري، ووجهت سيادتها الدعوة إلى السفير اليوناني للحضور والمشاركة في فاعليات الزيارة.