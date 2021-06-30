سد النهضة.. تقويض التعنت الإثيوبي (تقرير)

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تصدر سد النهضة الإثيوبي عناوين الصحف على مدار الأعوام السبعة الماضية؛ فبين الشح المطرد للمياه في مصر وأزمة الكهرباء في إثيوبيا فجر السد الأزمة؛ تتمسك القاهرة بحق المصريين التاريخي والإنساني في مياه النيل الأزرق الذي يغذي نهر النيل بـ80 % من مياهه، فيما يراوح الموقف الإثيوبي مكانه، متمسكا بما يسميه «رفض الاتفاقيات الاستعمارية»، في تعنت ليس خافيًا على أحد، على المستويين الإقليمي والدولي.

القاهرة وقعت على «إعلان المبادئ» مع السودان وإثيوبيا في العام 2015، فيما لم يثمر حسن النوايا المصرية في حل الأزمة وليدة الخمسة عقود الماضية، إثر محاولات إثيوبيا تصوير الخلاف التقني على قواعد الملء إلى صراع تاريخي بين أفريقيا السمراء من جهة ودول شمال القارة من أخرى، في الوقت نفسه، تتمسك مصر بإدارة «رشيدة» في ملف المفاوضات المتعثرة. «المصري اليوم»، تستعرض في التقرير التالي، مآلات الأزمة وحلولها المتاحة.

أين تكمن الأزمة؟

حسب آخر إحصاء رسمي للأمم المتحدة، تعاني مصر شحًا مطردًا في المياه؛ إذ تراجعت حصة الفرد من 2190 مترا مكعبا في العام 1996 لـ 570 في 2017 ما سوف يصل إلى 500 في 2025. في المقابل لا يحصل أكثر من 60 % من سكان إثيوبيا على الكهرباء، فيما تتنامى الحاجة لها بنسبة 32% سنويًا؛ لذا تطمح أديس أبابا في توليد الكهرباء لتعويض نقص الطاقة وتصدير الفائض إلى البلدان المُجاورة؛ ويعد السد أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا وسابع أكبر محطة في العالم بسعة مُخططة تبلغ 6.45 جيجا وات.

يشكل نهر النيل 95% من مصادر المياه العذبة في مصر، 80% منها مستخدمة في الري الزراعي؛ لذا ما ترى فيه إثيوبيا حقا مشروعاً تعده مصر تهديداً لوجودها وأمنها القومي، لا سيما في ظل تعنت حكومة آبي أحمد في توقيت الملء، إذ أن تداعيات استكمال بناء السد في 6 أعوام تهدد الأمن المائي والغذائي المصري بشكل مباشر، وتقلص الطاقة المنتجة من سد أسوان 30% بحسب تقرير مؤسسة السياسة والعلوم الألمانية العام الماضي.

50 عامًا من «حوار الطرشان»

محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، قال إن أزمة السد الإثيوبي وليدة 50 عامًا من «حوار الطرشان» بين الجانبين المصري والإثيوبي؛ إذ طالبت أديس أبابا الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر بالموافقة على مخطط إقامة عدد من المنشآت على أطراف النيل الأزرق، لكنه رفض بشكل قاطع مستندا إلى اتفاقية العام 1902 التي تمنع بناء إثيوبيا أية إنشاءات على النيل الأزرق ونهر السباط وبحيرة تانا.

وزير الري الأسبق أوضح في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، التعنت إثيوبيا وتطور مخططها على مدار الخمسة عقود الماضية، لافتًا إلى أنه في الفترة ما بين العامين 1959 حتى 1963 بعثت أديس أبابا وفدا إلى الولايات المتحدة وخططت لبناء 33 منشأة على أطراف النيل الأزرق، كان مجموع سعاتها جميعًا 64 مليار متر مكعب، بينها سد الحدود المفترض إنشاء سد النهضة الحالي في موقعه نفسه، بسعة 9 مليارات متر مكعب فقط، مؤكدًا أن إثيوبيا ظلت تمضي قدمًا في بناء السدود الفرعية وتطور خطة بناء «سد الحدود» أو السد الأساسي حتى قدمت مخطط إنشاءه بسعة 14.5 مليار متر مكعب مع ثلاث أخرى بسعة إجمالية 150 مليار متر مكعب في العام 2005.

تابع «علام»: في العام 2008 وافقت مصر والسودان على أحد السدود الأربعة (سد الحدود) بسعة 14.5 مليار وبعثت بالموافقة للبنك الدولي، لكن بعد تكليفي وزيرًا للري شكلت في العام 2009 لجنة شارك بها باحثون من مركز البحوث المائية وكلية الهندسة، انتهت في 2010 إلى أن السدود ضارة بمصر ولا يمكن الموافقة على إنشائها».

وزير الري الأسبق أوضح أن مصر في العام 2010 بعثت وفدا طاف العالم رافضًا المخطط الإثيوبي وحال دون تمويله، لكن إثيوبيا استغلت الأوضاع المصرية في أعقاب اندلاع ثورة يناير وضاعفت سعة سد الحدود الذي بدأ بسعة 9 مليارات ورفضته مصر بسعة 14.5 مليار متر مكعب إلى 74 مليارا في السعة الحالية، بل وبدأت في أعمال إنشائه دون نيل موافقة دولتي المصب.

«علام» يشدد في السياق ذاته، على أن اعتراف مصر بحق إثيوبيا في التنمية لا يعاب عليها، كما أن التعنت الإثيوبي لا ينفي أن البدائل جميعًا لا تزال متاحة أمام مصر بما فيها اللجوء للحل العسكري، موضحا أن لا أحد ينكر أن لـ«إعلان المباديء» سلبيات وإيجابيات؛ كونه غير واضح بالقدر الذي يحفظ لمصر حقوقها، فيما يعد في المقابل الاتفاق الوحيد الذي جمع بين الطرفين منذ ما يزيد عن 50 عامًا؛ ويمكن من خلاله إجبار إثيوبيا على إعادة صياغة إجراءات الملء والتشغيل بما لا يتعارض ومصالح مصر والسودان، كما يمكن استغلال بعض بنوده كحجة قوية ضد التعنت الإثيوبي.

وزير الري الأسبق محمد نصر علام يؤكد أن المفاوضات المصرية في أزمة سد النهضة عادت لمسارها الصحيح في أعقاب العام 2016؛ إذ غابت الأخطاء واتسمت بالجدية المقترنة بالخبرة والحنكة على عكس الأعوام السابقة، لافتا إلى التطور الشامل في مستوى التفاوض سواء على المستوى الثنائي مع إثيوبيا أو على مستوى التصعيد الرشيد عبر اللجوء للمؤسسات الدولية.

يشيد «علام»، بمسار التفاوض المصري، قائلا إنه لا يعاب عليه بل يمكن وصفه بـ«الرشيد»؛ إذ لجأت مصر للجمعية العمومية للأمم المتحدة، ودفعت نحو التدخل الأمريكي، ودخول المنظمات دولية وإقليمية على خط التفاوض مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، وصولًا إلى التصعيد لمجلس الأمن.

مصر تحرز تقدما ملموسا في المفاوضات

من جهته يرى ناصر زهير، الباحث المختص في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي بمركز جنيف للدراسات السياسية والدبلوماسية، أن مصر أبدت «ثقة» في إثيوبيا، فيما استغلت الأخيرة اعتراف القاهرة والخرطوم بحقها في التنمية للتجني على حقوق دولتي المصب، موضحا أن مسار التحرك الدبلوماسي المصري في العامين الأخيرين كان إيجابيًا في مجمله، سواء على صعيد أزمة مفاوضات سد النهضة، أو كسر مصر احتكار علاقاتها مع الغرب على الولايات المتحدة؛ إذ تتمتع الآن بعلاقات جيدة مع ألمانيا وروسيا وفرنسا، فضلًا عن سعيها لفتح جبهات جديدة ومستدامة في أفريقيا.

الباحث المختص في العلاقات الدولية، شدد على وجوب ردع مصر للتعنت الإثيوبي عبر التصعيد الدبلوماسي وحصار أديس أبابا سياسيًا واقتصاديًا عبر الاتحاد الأفريقي، ما تتجه إليه مصر في الوقت الراهن، مؤكدًا أن المعضلة ليست قاصرة على سد النهضة فحسب؛ ففي حال تحملت مصر مغبة تابعات الملء الثاني دون تنسيق مع إثيوبيا؛ ستكون قد فتحت الباب على مصراعيه أمام الخطوات اللاحقة التي قد تتبعها دول المنبع، على غرار إثيوبيا، ما يعرض أمن القاهرة المائي لمخاطر غير محمودة العواقب.

يعتقد «زهير» أن الجانب الإثيوبي لديه خططا تذهب لما هو أبعد من سد النهضة؛ وفي حال جرى تنفيذها ستعرض دولة المصب للخطر؛ ما يؤكد أنه لا خيار سوى ردع التعنت الإثيوبي.

طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، يرى أن مصر تسلك مسارات عديدة على رأسها السعي لنقل الملف إلى مجلس الأمن رغم التعقيدات المتعلقة باستيفاء الشروط اللازمة للإجراء، فلا يمكن الذهاب إلى مجلس الأمن إلا عقب إقرار الاتحاد الأفريقي بفشل المفاوضات.

ورجح فهمي أن مصر بصدد إحراز تقدم ملموس بشأن ملف السد لا سيما في أعقاب الحصول على دعم ومساندة جامعة الدول العربية وإجراء عدد من اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف عربيًا وأفريقيًا، بالإضافة للاعتماد على الدبلوماسية الرئاسية التي تؤدي دورً بارزًا في إبراز الموقف المصري والدفاع عن حقوقه المشروعة بالإضافة إلى تحرك أجهزة المعلومات والاستخبارات.

أستاذ العلاقات الدولية، رجح أن مصر في طريقها لإحراز تقدم ملموس بشأن السد برغم كل ما يجري من تطورات فنية في إنشاءه؛ كون حقها في مياه النيل الأزرق قائم على أسس تاريخية وقانونية راسخة وثابتة وتنص عليها عدد من المعاهدات والمواثيق الدولية، مشددا في السياق ذاته، أن مصر لن تقبل بحلول جزئية مطروحة في الوقت الراهن، كما أنها نجحت في إفشال المخطط الإثيوبي بإحداث انشقاق في الموقف المصري السوداني؛ لافتًا إلى أن عمليات الملء الثاني والتشغيل لن تحل دون بلوغ مصر حقوقها بما يتناسب مع المواثيق الدولية.

اختتم «فهمي» تصريحاته لـ«المصري اليوم» بأن المؤشرات الأمنية والاستراتيجية في الآونة الأخيرة تفيد بأن الخيارات العسكرية قد تسبق الدبلوماسية. ما يستبعده، ناصر زهير، الباحث في العلاقات الدولية، لافتًا إلى أن الحل العادل يكمن في التنسيق والتعاون المتوازن بين مصر وإثيوبيا، وأنه لا مجال أمام الأخيرة سوى الموازنة في الحقوق والالتزامات ومراعاة حقوق مصر والسودان.