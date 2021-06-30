من القاهرة.. هنا فلسطين: الدور التاريخي يستعيد وهج الماضي (تقرير)

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يرجف دوي النار قلوب الصغار، تسمع أنفاسهم الأخيرة من تحت الأنقاض دون فرصة في انتشالهم، وقد يرحل كل أفراد العائلة في قصف صاروخي أطاح منزلا إلى كومة تراب، كل هذا وأكثر عاشه الفلسطينيون، وخلفه التصعيد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة؛ إذ قرر الاحتلال فجر التاسع من مايو الماضي شن هجمة شرسة على القطاع، إثر رد فصائل المقاومة على انتهاك المقدسات الإسلامية في القدس وتهجير سكان حي الشيخ جراح، ما خلف 258 شهيداً بينهم 232 مدنيا؛ ضمنهم 66 طفلا و39 سيدة. أحد عشر يومًا من القصف، قبل أن تدفع الوساطة المصرية نحو وقف غير مشروط لإطلاق النار.

بعد انقطاع هدير القصف لم يعل صوتًا في فوق أصوات من باركوا التدخل المصري. المتحدث الرسمي باِسم حركة حماس، حازم قاسم، أكد لـ«المصري اليوم»، تقدير المقاومة للدور التاريخي الذي تقوم به مصر لدعم الفلسطينيين عموما وقطاع غزة على وجه الخصوص. وهو الموقف نفسه الذي عبر عنه المستشار السياسي للخارجية الفلسطينية، الدكتور أحمد الديك، قائلا إن السلطة الفلسطينية تفخر بدور القاهرة الداعم لقضية بلاده؛ ما ظهر بوضوح في العدوان الأخير على قطاع غزة والقدس.

مساعي إغاثية حثيثة وإعادة إعمار

مصر اتخذت بالتوازي مع المسار السياسي والدبلوماسي إجراءات عديدة من شأنها إنقاذ الوضع الإنساني في غزة، في مقدمتها فتح معبر رفح أمام المصابين من العدوان لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، وتنظيم جسر بري لتقديم المساعدات اللازمة لأهالي القطاع وإرسال قوافل طبية لاستقبال المصابين، وتخصيص 11 مستشفى بسيناء والإسماعيلية والقاهرة لعلاجهم، و165 سيارة إسعاف مُجهزة بعناية مركزة ومستلزمات طبية لإجلائهم، وفق ما أعلنته وزيرة الصحة هالة زايد، في 17 مايو، سابع أيام التصعيد الإسرائيلي بالتزامن مع وصول أول دفعة من مصابي غزة.

في تاسع أيام العدوان على القطاع، انطلقت المبادرة الرئاسية لإعادة إعمار قطاع غزة المنكوب عبر تخصيص 500 مليون دولار لذلك، خلال مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في العاصمة الفرنسية، باريس.

تثبيت وقف إطلاق النار تطلب بدء مسار سياسي ودبلوماسي يعيد ترتيب البيت الفلسطيني والدفع نحو ملف المصالحة ودعم إعمار القطاع. تحركت مصر على المستويين الدبلوماسي والأمني؛ إذ اتجه سامح شكري وزير الخارجية، إلى رام الله في 24 مايو، فيما وصل وفد أمني برئاسة اللواء عباس كامل إلى غزة في 31 مايو. وبالتوازي مع التحرك على الصعيدين الفلسطيني والعربي اتجهت الدبلوماسية المصرية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي؛ للتجاوب مع مساعي التهدئة بالتنسيق مع الخارجية الأمريكية؛ ما أكده وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أثناء جولته الشرق أوسطية بمصر والأراضي المحتلة والأردن في 24 مايو.

زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة أعقبتها زيارة هي الأولى لوزير خارجية إسرائيلي لمصر منذ ما يزيد عن 13 عاما؛ إذ التقى سامح شكري، وفدا إسرائيليا برئاسة وزير خارجية الاحتلال جابي أشكينازي بالقاهرة، في 30 مايو، وأثناء اللقاء شدد «شكري» على ضرورة «مراعاة الحساسية الخاصة المرتبطة بالقدس الشرقية والمسجد الأقصى وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية»، بالتزامن، مع زيارة رئيس الاستخبارات عباس كامل إلى الأراضي الفلسطينية.

مصر تستعيد دورها التاريخي بالملف الفلسطيني

المستشار السياسي للخارجية الفلسطينية، الدكتور أحمد الديك قال في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن دور القاهرة سواء في أعقاب ثورة يونيو أو ما سبقها وتلاها، هو دور قيادي حقيقي يعبر عن حجم مصر وثقلها وقدرتها على قيادة الإقليم؛ لافتًا إلى أن دور مصر أعاد التوازن إلى القضية الفلسطينية بدءًا من التدخل لوقف إطلاق النار مرورًا بالسعي لتثبيت الهدنة مع الاحتلال وترتيب البيت الفلسطيني بمصالحة جادة ثم وصولًا إلى تخصيص منحة لإعادة إعمار قطاع غزة للحد من وطأة الدمار الذي ألحقه به الاحتلال.

المتحدث الرسمي باسم حركة حماس، حازم قاسم، قال لـ«المصري اليوم»، إن دور مصر كان حاضرًا منذ اللحظة الأولى للعدوان على غزة، مشددا على أن مصر وفلسطين يربطهما تاريخ مشترك، نظرًا لأن العدوان الثلاثي على مصر زامنه عدوانا على غزة، كما أن احتلال سيناء زامنه احتلال الضفة والقدس، مؤكدا أن علاقة حماس مع مصر تمر بواحدة من أفضل فتراتها؛ لافتًا إلى أن حركته معنية بتطوير العلاقة وجعلها أكثر رسوخًا، متمنيا استمرار تطوير العلاقات مع مصر رئاسة وحكومة وشعبًا.

فيما يخص ملف ترتيب البيت الفلسطيني والمصالحة، أكد «قاسم» أن مصر دفعت نحو دعوة حقيقية لحوار وطني لترتيب البيت الفلسطيني، ووصلت بالفعل وفود إلى القاهرة الشهر الماضي، متهما السلطة في رام الله بأنها لا تزال تتمسك بموقفها القديم عبر استبعاد الفصائل وقصر الأمر على حكومة «معترف بها دوليا»، رغم أن هذا المحدد مرفوض على مستوى فصائل حماس والجهاد والجبهتين الشعبية والديمقراطية، موضحا أن الرئيس محمود عباس أبومازن يريد اختزال المصالحة في تشكيل حكومة تشرف على ملف إعمار غزة.

«قاسم» اتهم «الحسابات الضيقة» من جانب إسرائيل بعرقلة الجهود المصرية القوية، على مستوى الملفات العالقة مع الاحتلال مثل رفع الحصار عن قطاع غزة وتبادل الأسرى، لافتا إلى خشية الحكومة العبرية الجديدة، متباينة المكونات، من تأثير قراراتها على مصيرها الانتخابي، مشددا على أن الاحتلال يحاول ترميم صورته التي هدمتها المقاومة عبر تفريغ النصر الكبير الذي حققه قطاع غزة من مضمونه.

ناصر زهير، الباحث في مركز جنيف للدراسات السياسية والاقتصادية، يرى أن مصر نجحت في استعادة دورها التاريخي على الصعيد الإقليمي بالملف الفلسطيني، سواء على صعيد التنسيق مع حركتي فتح وحماس والدفع نحو المصالحة، أو في التعامل مع الاحتلال، لافتًا إلى أن تعقيدات الملف الفلسطيني إقليمية مرتبطة بجهات فاعلة كبرى.

أضاف «زهير»، لـ«المصري اليوم»، أن مسار التحرك الدبلوماسي للخارجية المصرية في العامين الأخيرين يعد مسارًا إيجابيًا ذي آليات متوازنة في القضية الفلسطينية، موضحا دور القاهرة في الدفع نحو إنهاء التصعيد الأخير على قطاع غزة.

في السياق ذاته، يؤكد الدكتور، طارق فهمي، الباحث المتخصص في الشؤون الفلسطينية والمستشار المشارك في المفاوضات العربية الإسرائيلية، أن اعتماد مصر على علاقاتها المباشرة مع الفصائل في قطاع غزة دفع نحو التوصل إلى تسوية مرضية بيها وبين الاحتلال، قبل وصول الوضع الإنساني بالقطاع إلى مشاهد كارثية.

«فهمي» أوضح استمرار المساعي المصرية لترتيب البيت الفلسطيني والتوصل إلى مصالحة وطنية رغم «غياب الإرادة السياسية لبلوغها في الداخل الفلسطيني»، مؤكدًا استمرار القاهرة في دورها المسؤول تجاه غزة سواء من خلال فتح معبر رفح ومتابعة مراحل مبادرة إعادة الإعمار أو من خلال الضغط على الاحتلال لفتح معابره لتلبية الاحتياجات الاقتصادية للقطاع المنكوب.

اختتم الباحث المتخصص في الشؤون الفلسطينية، أن هناك تنسيق مصري أردني دولي لإحياء فكرة الرباعية الدولية التي تعمل على صيغة «ميونيخ»، وتضم مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، بغية حل النزاع في المنطقة، في إطار القانون الدولي والمعايير المتفق عليها، لافتا إلى أن التحرك المصري لدعم القضية الفلسطينية متعدد المسارات والاتجاهات، ما يؤكد إرادة القاهرة في الحفاظ على الحقوق الفلسطينية والوقوف في مواجهة مخططات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين؛ وهو ما أعاد التوازن إلى المطالب الفلسطينية العادلة.