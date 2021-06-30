مناقشة مشاريع تخرج قسم الإدارة الفندقية بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان

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قامت لجنة علمية مناقشة مشروعات تخرج السنة النهائية لبكالوريوس قسم الإدارة الفندقية باللغه العربيه بكلية السياحة والفنادق، بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة سهى عبدالوهاب عميد الكلية.

اللجنة المشكلة من كل من الدكتور محمد هانى بهى الدين، والدكتور سامح جمال سعد، والدكتورة فاطمة عبدالعال قامت باستعراض الأطروحات ومناقشة الطلاب لمشروعات تخرجهم، وقد أثنت اللجنة على أطروحات الطلاب التي تنوعت في افكارها ما بين المشروعات متناهية الصغر وتلك المتوسطة إلى جانب المشروعات الكبيرة والأخرى الخاصة بريادات الأعمال.

أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان على حرص الجامعة الدائم في دعم الطلاب المبدعين والمبتكرين وتوفير كافة السبل والتسهيلات للطلاب، موضحا أن مشاريع التخرج تساهم في اكتساب المهارات البحثية بما يعزز فرص الطلاب للتواصل مع سوق العمل، مضيفا أن هذه المشاريع تناقش أفكار مختلفة ومتعددة حيث تجمع بين التعليم والبحث العلمي بما يسهم في استثمار المعرفة لإنتاج قيمة مضافة للاقتصاد المصرى.

وخلال كلمتها، تمنت الدكتورة سهى عبدالوهاب عميد الكلية للطلاب مستقبلا باهرا ومسارا وظيفيا مميزا بما يتفق مع الثقل العلمي للأطروحات التي تم مناقشتها، والتي تنوعت مابين دراسات الجدوى وعمل مجموعة من الدراسات الداخلية منها دراسة للسوق ودراسة فنية للشغل ودراسة تسويقية، دراسة مالية ودراسة اجتماعية وبيئية ومجموعة من الدراسات التي يصل الطالب في النهاية ومن خلالها لعمل مشروع ذو جدوى. هذا وقد تنوعت المشروعات مابين المطاعم بأنواعها المختلفة، مجموعة من المشاريع الخاصة بمجال الفندقة.