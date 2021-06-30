أخبار عاجلة

تردد قناة نادي الزمالك الجديد على النايل سات -
مجاهد عن موعد مباراة أسوان والزمالك: لضغط الأبيض في المباريات مثل الأهلي -
الزمالك يهدد الجبلاية ويدعو لاجتماع طارئ بسبب الدوري -
شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو -
"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ -
كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام -
هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب -
محافظ القاهرة: شقق بديلة تعويضا للمتضررين من حريق شارع جسر البحر بالساحل -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
عاجل | 62% من طلاب المدارس في 3 مناطق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

مناقشة مشاريع تخرج قسم الإدارة الفندقية بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان

Print
مناقشة مشاريع تخرج قسم الإدارة الفندقية بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان مناقشة مشاريع تخرج قسم الإدارة الفندقية بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت لجنة علمية مناقشة مشروعات تخرج السنة النهائية لبكالوريوس قسم الإدارة الفندقية باللغه العربيه بكلية السياحة والفنادق، بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة سهى عبدالوهاب عميد الكلية.

اللجنة المشكلة من كل من الدكتور محمد هانى بهى الدين، والدكتور سامح جمال سعد، والدكتورة فاطمة عبدالعال قامت باستعراض الأطروحات ومناقشة الطلاب لمشروعات تخرجهم، وقد أثنت اللجنة على أطروحات الطلاب التي تنوعت في افكارها ما بين المشروعات متناهية الصغر وتلك المتوسطة إلى جانب المشروعات الكبيرة والأخرى الخاصة بريادات الأعمال.

أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان على حرص الجامعة الدائم في دعم الطلاب المبدعين والمبتكرين وتوفير كافة السبل والتسهيلات للطلاب، موضحا أن مشاريع التخرج تساهم في اكتساب المهارات البحثية بما يعزز فرص الطلاب للتواصل مع سوق العمل، مضيفا أن هذه المشاريع تناقش أفكار مختلفة ومتعددة حيث تجمع بين التعليم والبحث العلمي بما يسهم في استثمار المعرفة لإنتاج قيمة مضافة للاقتصاد المصرى.

وخلال كلمتها، تمنت الدكتورة سهى عبدالوهاب عميد الكلية للطلاب مستقبلا باهرا ومسارا وظيفيا مميزا بما يتفق مع الثقل العلمي للأطروحات التي تم مناقشتها، والتي تنوعت مابين دراسات الجدوى وعمل مجموعة من الدراسات الداخلية منها دراسة للسوق ودراسة فنية للشغل ودراسة تسويقية، دراسة مالية ودراسة اجتماعية وبيئية ومجموعة من الدراسات التي يصل الطالب في النهاية ومن خلالها لعمل مشروع ذو جدوى. هذا وقد تنوعت المشروعات مابين المطاعم بأنواعها المختلفة، مجموعة من المشاريع الخاصة بمجال الفندقة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ياسمين عبدالعزيز تكشف عن «أحلى يوم في حياتها»: «السن مجرد رقم»

ياسمين عبدالعزيز تكشف عن «أحلى يوم في حياتها»: «السن مجرد رقم»

أنغام في مواجة عاشور والشرنوبي في عيد الأضحى

أنغام في مواجة عاشور والشرنوبي في عيد الأضحى

جردها من ملابسها وسدد لها 6 طعنات.. تفاصيل مقتل خادمة الهرم في شقة الزوجية

جردها من ملابسها وسدد لها 6 طعنات.. تفاصيل مقتل خادمة الهرم في شقة الزوجية

حملات نظافة بمحيط لجان امتحانات الثانوية في الجيزة

حملات نظافة بمحيط لجان امتحانات الثانوية في الجيزة