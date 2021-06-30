شيريهان تعلّق لأول مرة على أزمة التسجيل المُسرب لوالد حسام حبيب

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خرجت الفنانة شيريهان للتعليق على موقف الفنان حسام حبيب، من التسجيل الصوتي المُسرب لوالده حسين حبيب، منذ يومين، لافتة إلى أن الرجل الحقيقي يظهر وقت الشدائد.

وعلّقت عبر صفحتها الشخصية بـ«تويتر»: «الرجولة أفعال وليست أقوال.. حسام حبيب».

وكان الفنان «حبيب» رد على التسجيل الصوتي -الذي نفى والده كونه صوته مؤكدًا على أن التسجيل مُزيف- ساخرًا: «إيه رأيكم فيا وأنا بضحك على شيرين؟ وواخد الكريديت كارد بتاعتها؟ بكرة بقى هنعملكو فيديو من المحكمة«.

فيما اتهم الفنان عدداً من الأشخاص بالسعي إلى استغلال زوجته الفنانة، شيرين عبدالوهاب، ووصف بعضهم بأقرب الناس إليهما، وأنهم يريدون الإيقاع بينهما، وأضاف: «إنه ساعد شيرين في فهم حقوقها، وأكد أن شيرين لديها شركة تدير أعمالها وليس له علاقة بها».

وقال: «إن شيرين لا تحتاج إلى من يصدر لها أوامر أو أن يوجهها، لأنه تزوجها وهي أنجح مطربة في الوطن العربي».

في المقابل، علّقت الفنانة «عبدالوهاب» على التجسيل الصوتي، الذي وصفه حماها بالمزيف، قائلة عبر «تويتر»: «أنا كلي كده بتاعت حسام، وجوزي ابن ناس ومتأصل وابن عائلة محترمة جدًا».

وأضافت: «حسام رجل مفيش زيه خلاص، ومقبلش أي غلط ضد أهله أو عيلته، والرجل بقاله 4 سنين متجوزني، ومعملش أغنية سنجل لنفسه حتى، وربنا سخره لي ولابنتي لحمايتنا»، وأردفت: «حسام طلع كل التعابين اللي في حياتي، ونضف حياتنا كلها، وحسام يحبني أكتر من نفسي، ولم يضرني أبدًا».

وكان والد الفنان نفى التسجيل الصوتي المنسوب إليه، مؤكدًا في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن ما جاء في التسجيل ليس صوته، والتسجيل الصوتي الذي صعق الجمهور تضمن عبارات عن ابنه مثل: «ابني حسام بيتحكم بجميع حسابات شيرين عبدالوهاب وبيسحب كل ما يشاء من أموالها، وأيضا حسام ووالدته مبيحبوش شيرين عشان هي كمان كانت ترغب في الطلاق منه».

وأضاف: «حسام متزوج منها وبيشتغل معاها مدير أعمالها من المفروض بقى إنه يكون له نسبة من الأرباح مثل نسبة مدير أعمالها القديم ياسر خليل، أنا عارف حسام ابني دماغه سم وهو ذكي جدًا ومش سهل، فأكيد هو في دماغه حاجة ومأمن بنفسه جدا، وشيرين عاملة لحسام توكيل بدليل إنه معاه الفيزا بتاعتها وبيقدر يسحب من حسابها، وعارف الرقم السري، بس هو بيروح يسحب الفلوس اللى هو عايزها بس».

فيما لفت إلى أن والدة «حبيب» لا تحبها: «إيمان أم حسام مش بتحب شيرين، إيمان تنكة، وعاملة زي المليونير لما يفلس هي صرفت الفلوس اللي أبوها سابهالها وصرفت فلوس حسام».

وكشف عن رغبة نجله في الزواج بأخرى للإنجاب، قائلا: «نفسي يبقى عندي حفيد، أنا بأحب الأطفال جدا بالذات لما يبقى حفيدي، وبعدين نفسي أجيب عيل أنا نفسي أخلف أنا كمان، ليه حسام ميتجوزش بالسر مثلا، أنا فكرت في خطة حلوة أوي، أنا هقوله ييجي يتجوز ويخلي مراته عندي، وميقولش لشيرين ويبقى ييجي ينام معاها هنا عندي، هو ساعات بيروح ينام عند أمه في الرحاب في التجمع، المهم مرات حسام تقعد معايا هنا، وحسام يبقى رايح جاي من غير ما يقول لشيرين.. لما تحمل وتخلف ويبقي عنده عيل فرحان كده بيه عايز يقولها يقولها ميقولهاش هو حر، هو مقتنع بكلامي وهو قالها إنه هيتجوز عشان عايز يخلف».

وتابع: «أنا شايف إن شيرين قضت على حسام، يعني من ساعة ما حسام عرفها مش داريان بنفسه، لا نزل أغنية ولا اشترك في فيلم ولا مسلسل، يعني هي سحبت كل وقته وخدت نجوميته وضافتها على نجوميتها هي، هي داست عليه وطلعت على حسابه هو».