«أقباط من أجل الوطن» : «30 يونيو» ثورة أعلت قيمة المواطنة وأسست لمصر الجديدة

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قال كريم كمال رئيس اتحاد أقباط من أجل الوطن، إن ثورة 30 يونيو أسست لمصر الجديدة القائمة على سيادة القانون واحترام الحريات وحقوق الإنسان.
وأوضح في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الأربعاء، أنه في 30 يونيو خرج الشعب بالملايين في كل ميادين مصر ليقول لا للإرهاب ولا لكل من حاول تدمير الوطن، وأن الاتحاد في هذه المناسبة الجليلة يتذكر بكل فخر دور الجيش المصري الباسل وقائده في تلك المرحلة الحاسمة من تاريخ الوطن الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي انحاز للشعب في ثورته ضد الجماعة المحظورة التي خططت لتدمير الوطن وإثارة الفتن بين أبناء الوطن وتنفيذ المخططات الخارجية.
وأضاف أن أهم إنجازات ثورة الثلاثين من يونيو هو إعلاء قيم المواطنة والتي تحققت في أبهى صورها مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، حيث عمل على بناء الوطن من جميع النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح أن الجيش المصري كان له الفضل الأول والأكبر في نجاح ثورة الشعب المصري في الثلاثين من يونيو عام ٢٠١٣م، لانه أدرك المخططات الخارجية التي تريد تقسيم وتدمير الوطن وتصدي لها بكل بسالة وأفشل مخططاتهم.
وثمن دور الشباب الذي انحاز للوطن وأدرك المخاطر الكبيرة التي تحيط به، مشيرا إلى أن الثورة ساهمت بشكل كبير في إعادة الشباب إلى الحياة السياسية.