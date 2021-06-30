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محافظ الإسكندرية: ثورة 30 يونيو ستظل نبراسًا وعلامة مضيئة فارقة في تاريخ

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محافظ الإسكندرية: ثورة 30 يونيو ستظل نبراسًا وعلامة مضيئة فارقة في تاريخ مصر محافظ الإسكندرية: ثورة 30 يونيو ستظل نبراسًا وعلامة مضيئة فارقة في تاريخ

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هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.

وقدم محافظ الإسكندرية بالإنابة عن مواطني الإسكندرية والقيادات التنفيذية بالمحافظة،التهاني القلبية بهذه المناسبة العظيمة، مقرونة بأطيب التمنيات للرئيس السيسي، بالتوفيق والسداد دومًا، لما فيه الخير لمصر وشعبها الأصيل.

وأكد «الشريف» أن ثورة 30 يونيو ستظل نبراسًا وعلامة مضيئة فارقة في تاريخ مصرنا الغالية، وهي خير دليل على عظمة الشعب المصري وتماسك بنيانه، وجسدت هذه الثورة انتصارا للإرادة الشعبية.

المصرى اليوم

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