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فصل الكهرباء عن الكولديرات العشوائية في البياضية جنوب الأقصر

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فصل الكهرباء عن الكولديرات العشوائية في البياضية جنوب الأقصر فصل الكهرباء عن الكولديرات العشوائية في البياضية جنوب الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، على تلافي الملاحظات الخاصة بالكهرباء بالشوارع والمتنزهات، وإزالة جميع الوصلات المغذية للكولديرات العشوائية التي تم تركيبها بمعرفة الأهالي.

قام وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، بتشكيل لجان من رئاسة مركز المدينة والقري بالاشتراك مع ممثلي ادارات كهرباء البياضية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة والقري. وتم إزالة وصلات كهربائية مخالفة لعدد ٢٠ كولدير. وتم التنبيه على المواطنين أن تكون الوصلات الكهربائية معزولة ومؤمنة حفاظًا على سلامتهم والقيام بالصيانة الدورية لها، وتم المرور على جميع أعمدة الإنارة للتأكد من كونها مغطاة ومؤمنة تماما وبعيدة عن ظهور أسلاك عارية، كما تم مراجعة جميع التوصيلات بالمدينة والقرى وإزالة المخالف منها.

المصرى اليوم

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