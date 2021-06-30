فصل الكهرباء عن الكولديرات العشوائية في البياضية جنوب الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، على تلافي الملاحظات الخاصة بالكهرباء بالشوارع والمتنزهات، وإزالة جميع الوصلات المغذية للكولديرات العشوائية التي تم تركيبها بمعرفة الأهالي.
قام وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، بتشكيل لجان من رئاسة مركز المدينة والقري بالاشتراك مع ممثلي ادارات كهرباء البياضية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة والقري. وتم إزالة وصلات كهربائية مخالفة لعدد ٢٠ كولدير. وتم التنبيه على المواطنين أن تكون الوصلات الكهربائية معزولة ومؤمنة حفاظًا على سلامتهم والقيام بالصيانة الدورية لها، وتم المرور على جميع أعمدة الإنارة للتأكد من كونها مغطاة ومؤمنة تماما وبعيدة عن ظهور أسلاك عارية، كما تم مراجعة جميع التوصيلات بالمدينة والقرى وإزالة المخالف منها.