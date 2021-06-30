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3 أشياء "لا تغيب عن ذهنك" في اختيار الفندق في زمن الجائحة

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3 أشياء "لا تغيب عن ذهنك" في اختيار الفندق في زمن الجائحة 3 أشياء "لا تغيب عن ذهنك" في اختيار الفندق في زمن الجائحة
الصحة في الصدارة

3 أشياء

خلّفت جائحة كوفيد-19 الكثير من التغيرات في قطاع الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية وحتى البيوت الريفية حول العالم، منذ انتشارها وحتى الآن. ويُعد مكان الإقامة للمسافر في أي دولة، من أهم الأمور التي ينبغي أن نهتم بها كثيرًا بعد هذه التغييرات؛ فقبل الجائحة لم تكن الفنادق في مقدمة الاهتمامات بقدر اختيار الوجهات السياحية التي كانت في صدارة الأولويات؛ أما بعد الجائحة فقد أصبح اختيار الفنادق وأماكن الإقامة هو الأهم على الإطلاق؛ نظرًا لارتباطه بالصحة الخاصة للمسافر وعائلته.. وإليك 3 أمور هامة يجب توافرها في مكان الإقامة:

الإجراءات الاحترازية

يجب مراجعة الإجراءات الاحترازية كأول خطوة في اختيار الفندق أو المنتجع، وأهم خطوة في الرحلة، وهل تتوافر فيه بروتوكولات الصحة من تباعد وغرف عزل وتطهير وإجراءات سريعة إذا حدث طارئ؟

الموقع

اختر موقع الفندق القريب من مراكز الصحة والمستشفيات العامة إذا أردت أن تسكن في المدينة أو على السواحل، أما إذا أردت أن تسكن في قلب الريف أو الجبل؛ فتأكد من وجود مكان إقامتك على طريق رئيسي؛ بحيث يسهل منه التحرك دون الاضطرار إلى ركوب وسائل نقل عدة.

تقييم النزلاء

راجع تقييم النزلاء ونصائحهم في مكان الإقامة الذي اخترته؛ فمن هذه الآراء ستعلَم الكثير عن خبايا الفندق وتعامل موظفيه وإجراءاته من وجهة نظر العملاء أنفسهم، وهم مثلك لكنهم جربوا هذا المكان من قبل، واستفد من خبراتهم في مكان إقامتك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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