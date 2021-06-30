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عيادات "تخصصي الطائف" تخدم قرابة 100 ألف مراجع خلال عام واحد

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عيادات "تخصصي الطائف" تخدم قرابة 100 ألف مراجع خلال عام واحد عيادات "تخصصي الطائف" تخدم قرابة 100 ألف مراجع خلال عام واحد
بمتوسط 8287 مراجعاً في الشهر على الرغم من جائحة "كورونا"

عيادات

نجحت العيادات الخارجية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، في تقديم خدماتها لـ 99547 مراجعاً خلال العام المنصرم 2020 بمتوسط 8287 مراجعاً في الشهر على الرغم من جائحة "كورونا" وما صاحبها من تطبيق الإجراءات الوقائية المعمول بها بالمنشآت الصحية لحماية المرضى والكوادر الصحية العاملة بالمستشفى، إضافة إلى تقديم الخدمة الطبية والصحية للمراجعين.

وأشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميان، إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن مراجعي العيادات المواطنين والمقيمين من الذكور أعلى نسبة للمراجعين بعدد 51243 مراجعاً، فيما بلغ عدد المراجعات من النساء 48304، وشكلت الفئة العمرية للمراجعين من 5 أعوام إلى 15 عاماً، 16607 مراجعاً، كما بلغ عدد الحالات التي تم اتخاذ إجراء من قِبل الطبيب بتنويم الحالة، 1411 مريضاً.

ولفت الحميان، إلى أن المراجعين تمّت خدمتهم من خلال العيادات المتخصصة التي اشتملت على الأورام وأمراض الدم وأمراض الجهاز العصبي وأمراض العيون وأمراض الأنف والأذن والحنجرة وأمراض القلب والجهاز الدوري وأمراض الجهاز التنفسي وأمراض الفم والفكين والغدد اللعابية وأمراض الجلد وأمراض الجهاز البولي والتناسلي وأمراض الجهاز الهيكلي.

يُشار إلى أن المستشفى قام بعديد من البرامج التطويرية والتحسينية للخدمات بالعيادات بما يزيد من جودة الخدمة وتحسين طريقة حصول المريض على الخدمة الصحية والرعاية الطبية المناسبة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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