أخبار عاجلة

"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ -
كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام -
هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب -
محافظ القاهرة: شقق بديلة تعويضا للمتضررين من حريق شارع جسر البحر بالساحل -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
عاجل | 62% من طلاب المدارس في 3 مناطق -
حملة تموينية مفاجئة على المخابز والمحلات والمطاعم في دسوق -
بيكفورد يتألق أمام إيطاليا.. وراشفورد وسانشو يخذلان ساوثجيت في نهائي يورو 2020 .. فيديو -
عمرو سلامة: «محتاج أبوس وأحضن كل اللي بارك لنا وحضر فرحنا» -
الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

سحب (4394) رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

Print
سحب (4394) رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة سحب (4394) رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة المختصة، اليوم الأربعاء ، من سحب (4394) رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى، وذلك من خلال حملات على الطرق السريعة والفرعية في القاهرة والمحافظات عقب انتهاء المهلة الأخيرة في 30 مارس الماضي، وذلك عقب قرار وزارة الداخلية بعودة العمل بالفترة المسائية في وحدات المرور المختلفة عقب انتهاء المدة المحددة الخاصة بتركيب الملصق الإلكتروني.

وكانت «المصري اليوم» قد نشرت تفاصيل البدء في تطبيق «السحب الإداري» لرخص السيارات على الطرق السريعة والفرعية لعدم تركيب الملصق الإلكترونى، بعد أن انتهت المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الداخلية لتركيب الملصق الإلكترونى، وهي 30 مارس الماضي، وبعدها يتوجه «المسحوبة» رخصته إلى إدارة المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكترونى مقابل 150 جنيهًا.

وكانت «الداخلية» قد أعلنت أنه سيتم تطبيق عقوبات عدم تركيب الملصق الالكتروني بداية من الأول من سبتمبر المقبل .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ القاهرة: شقق بديلة تعويضا للمتضررين من حريق شارع جسر البحر بالساحل

محافظ القاهرة: شقق بديلة تعويضا للمتضررين من حريق شارع جسر البحر بالساحل

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

حملة تموينية مفاجئة على المخابز والمحلات والمطاعم في دسوق

حملة تموينية مفاجئة على المخابز والمحلات والمطاعم في دسوق

بيكفورد يتألق أمام إيطاليا.. وراشفورد وسانشو يخذلان ساوثجيت في نهائي يورو 2020 .. فيديو

بيكفورد يتألق أمام إيطاليا.. وراشفورد وسانشو يخذلان ساوثجيت في نهائي يورو 2020 .. فيديو