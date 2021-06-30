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مياه المنيا : حملات للتوعية بمبادرة حياة كريمة بمركز ملوى

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مياه المنيا : حملات للتوعية بمبادرة حياة كريمة بمركز ملوى مياه المنيا : حملات للتوعية بمبادرة حياة كريمة بمركز ملوى

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نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا،، حملات للتوعية بأهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»بمركز ملوى بقرى بنى خالد ودير أبوحنس لتعريف المواطنين بأهمية المشروعات الجارى تنفيذها وتأثيرها الصحى والبيئى، وضرورة الحفاظ على تلك الإستثمارات التي تضخها الدولة في قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى.

وقال المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إن الفعاليات شملت عمل لقاءات مع المواطنين للتعريف بأهمية هذه المبادرة وضرورة ترشيد إستخدام المياه والأستخدام الأمثل للصرف الصحى«، وذلك ضمن توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

المصرى اليوم

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