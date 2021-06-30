قتله بحجر .. ضبط فكهاني تعدى على شاب أمام والده حتى الموت بحلوان

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نجحت أجهز الأمن بالقاهرة في ضبط المتهم بقتل شاب في منطقة 15 مايو، تبين من التحريات أن بائع فاكهة متجول قام بتهشيم رأس شاب بحجر حتى فارق الحياة، أمام والده في الطريق العام.

توصل رجال المباحث إلى مكان المتهم الذي فر من مكان الحادث فور ارتكابه الجريمة وتبين من تحريات رجال المباحث إلى أن القاتل يختبىء داخل شقة في محافظة أسيوط لارتكابه الجريمة ، تم استهدفه بمامورية من قسم شرطة 15 مايو ونجحت القوات ف ضبطه وبمناقشته اعترف بالواقعة.

واعترف في التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بين والد الضحية والمتهم بسبب منعه من الوقوف لبيع الفاكهة ،تدخل القتيل لمناصرة والده فامسك المتهم بحجر تعدى به على المجنى عليه حتى فارق الحياة وباعترافه أمرت النيابة بحبسه 4 ايام على ذمة التحقيقات.