«تياترو محمد علي».. مسرح سيد درويش يحتفل بالمئوية الأولى في الإسكندرية (صور)

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تتزين دار أوبرا الإسكندرية (مسرح سيد درويش)، لإحياء الذكرى المئوية الأولى لها، أيام 4 و5 و7 و8 يوليو المقبل، بمشاركة فرق الأوبرا المختلفة من بينها أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي وفرقة اوركسترا وتريات اوبرا الاسكندرية وفرقة فريق أوبرا القاهرة وفرقة أوبرا القاهرة وفرقة الرقص المسرحي الحديث وفرقة ساوند تراك وفرقة فؤاد ومنيب ومركز تنمية المواهب.

وتنظم الدار التي أنشئت بمسمى «تياترو محمد علي»، وتدرج في المسميات ما بين مسرح سيد درويش ودار أوبرا الاسكندرية، احتفالية فنية وثقافية ضخمة لاحياء ذكرى مرور 100 سنة على إنشاء وافتتاح الأوبرا.

وقال الشاعر جابر بسيونى،عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، رئيس اللجنة الثقافية بأتيليه الاسكندرية، أن مسرح سيد درويش تم انشاؤه في عام 1921 وهو من تصميم المهندس الفرنسي جورج بارك والذي استوحى تصميمه الفني من عناصر أوبرا فيينا ومسرح أوديون في باريس.

وأضاف في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن مسرح سيد درويش أو تياترو محمد على أو دار أوبرا الإسكندرية، تم إنشائه في عام 1918 وتم افتتاحه عام 1921،وكان يطلق عليه تياترو محمد على، وما زال الاسم القديم مدون على الواجهه حتى الان، وتسمى دار أوبرا الإسكندرية حاليا باسم فنان الشعب ابن اسكندريه سيد درويش، وذلك اعتبارا من 1962، تقديرا له على نجاحه في مجال الموسيقى في مصر، وتعتبر دار أوبرا الإسكندرية هي الأوبرا الثانية في مصر من حيث تاريخ الإنشاء.

وأشار إلى أن أوبرا الإسكندرية شهدت العديد من الأحداث الفنية استضافت الأعمال الفنية العالمية والمصرية من أوبرا ومسرحيات ولقاءات وشخصيات وكان أول عرض مسرحي على مسرح أوبرا الاسكندرية في عام 1921،هو عرض شهر زاد الذي عرض في 30 يونيو 1921، كما عرضت به عده فرق مصرية وعالمية مثل اوركسترا القاهره السيمفوني واوركسترا أوبرا الإسكندرية وفرقه اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربي والفرقة القومية العربية للموسيقى، ويتقدم مبنى دار الأوبرا تمثال نوبار باشا رئيس أول وزارة مصرية، لافتا إلى أنه بعد أن قرر فاروق حسني وزير الثقافة في عام 2001 ضم مسرح سيد درويش إلى الاوبرا المصريه افتتحها الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وأوضح «بسيونى»، أنه يوجد بالمسرح تمثالا لسيد درويش الذي سمى المسرح باسمه ويطل مباشرة على شارع فؤاد الاول ويتوسط الحي اللاتيني بمنطقة العطارين، مشيرا إلى أنه كان يعرض على المسرح الالعاب المضحكه والعروض الغنائية الترفيهية وشهد المسرح احدى خطب الزعيم مصطفى كامل في عام 1897،وتم تقديم روائع سيد درويش ومحمد عبدالوهاب على مسرح أوبرا الإسكندرية إلى جانب الاعمال الموسيقيه والاوبراليه العالمية من كل أنحاء العالم كما استمر صالون الأوبرا الثقافي في تحقيق أهدافه التنويرية التي تهدف إلى طرح الرؤى والقضايا الفكرية والإبداعية إلى جانب تكريم العديد من الرواد والقامات المصرية البارزه في مختلف المجالات، كما كما كان لاوركسترا القاهره السيمفوني وجود ملموس على مسرح أوبرا الاسكندريه، بجانب وجود فرق الباليه وعروض أشهر الأعمال العالمية ومنها بحيره البجعه وكساره البندق.

وعن دوره التنويري والثقافى، قال إن أوبرا الإسكندرية كانت وراء اكتشاف الأصوات الفنية الموهوبة من خلال فرق الموسيقى والغناء بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، والآن ينتظره عشاق فن الأوبرا ومحبى الغناء والموسيقى والفن الرفيع ما تقدمه أوبرا الإسكندرية.

"تياترو محمد علي" .. مسرح سيد درويش يحتفل بالمئوية الأولى فى الإسكندرية (صور)

"تياترو محمد علي" .. مسرح سيد درويش يحتفل بالمئوية الأولى فى الإسكندرية (صور)

"تياترو محمد علي" .. مسرح سيد درويش يحتفل بالمئوية الأولى فى الإسكندرية (صور)

"تياترو محمد علي" .. مسرح سيد درويش يحتفل بالمئوية الأولى فى الإسكندرية (صور)

"تياترو محمد علي" .. مسرح سيد درويش يحتفل بالمئوية الأولى فى الإسكندرية (صور)

"تياترو محمد علي" .. مسرح سيد درويش يحتفل بالمئوية الأولى فى الإسكندرية (صور)

"تياترو محمد علي" .. مسرح سيد درويش يحتفل بالمئوية الأولى فى الإسكندرية (صور)

"تياترو محمد علي" .. مسرح سيد درويش يحتفل بالمئوية الأولى فى الإسكندرية (صور)

"تياترو محمد علي" .. مسرح سيد درويش يحتفل بالمئوية الأولى فى الإسكندرية (صور)