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تجديد حبس حسن راتب 15 يومًا في قضية الآثار مع «نائب الجن والعفاريت»

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تجديد حبس حسن راتب 15 يومًا في قضية الآثار مع «نائب الجن والعفاريت» تجديد حبس حسن راتب 15 يومًا في قضية الآثار مع «نائب الجن والعفاريت»

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس رجل الأعمال حسن راتب 15 يومًا، احتياطيا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقضية الآثار المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف باسم «نائب الجن والعفاريت»
تم تجديد الحبس امام قاضي المعارضات عبر تقني الفيديو كونفراس بين محكمة جنوب القاهرة، وسجن 15 مايو، وأنكر " راتب " اشتراكه بالتمويل في تجارة الآثار مع البرلماني السابق المحبوس علاء حسانين.
وألقت الأجهزة الأمنية يوم الإثنين 28 يونيو القبض على رجل الأعمال حسن راتب لاتهامه بـ«تمويل» البرلماني السابق علاء حسنين وآخرين بقضية «الآثار الكبرى»، وفق مصادر أمنية.
حسن راتب متهم في القضية التي تضم البرلماني السابق علاء حسانين وشقيقه «عز الدين» و16 آخرين الذين ضبطوا وبحوزتهم 201 قطعة أثرية.

المصرى اليوم

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