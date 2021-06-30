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تستهدف كبار السن.. وزارة الاتصالات تطلق حملة "التقنية للكل"

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تستهدف كبار السن.. وزارة الاتصالات تطلق حملة "التقنية للكل" تستهدف كبار السن.. وزارة الاتصالات تطلق حملة "التقنية للكل"
تماشيًا مع الركائز الأساسية لرؤية 2030 بالوصول إلى وطن رقمي

تستهدف كبار السن.. وزارة الاتصالات تطلق حملة

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، حملة "التقنية للكل"، التي تندرج تحت مظلة مبادرة "التقنية لكبار السن"، وتتضمن عددًا من الإطلاقات المقبلة التي تستهدف عدة فئات من المجتمع لرفع وعيها بالتقنية؛ وذلك حسب احتياجات كل فئة وما تقدمه التقنية من حلول تناسبها؛ وتماشيًا مع الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030 الطموحة، بالوصول إلى وطن رقمي طموح واقتصاد رقمي مزدهر ومجتمع رقمي حيوي.

وتهدف مبادرة التقنية لكبار السن، إلى توعيتهم بأهمية استخدام التقنية لتسهيل أمور حياتهم، وإرشادهم باستخدام التطبيقات التقنية دون مساعدة، بالإضافة إلى تعليم كبار السن استخدام أهم التطبيقات والبرامج المهمة لهم؛ لزيادة ثقتهم في أنفسهم وفي قدرتهم على مواكبة التقنية، إلى جانب تحفيز المجتمع في توعية وتعليم كبار السن بالتقنية ومساعدتهم في استخدام البرامج التي تسهل عليهم.

وتستهدف المبادرة المجتمعية كبار السن من عمر 50 سنة وأكبر؛ لتشجيعهم على استخدام التقنية والاستفادة من تسهيلاتها؛ بغضّ النظر عن أعمارهم أو خبراتهم، عبر مساعدتهم على التعلم البسيط والمباشر في كل من المجالات التالية: الصحة، والخدمات العامة، والتنقل، والحصول على المعلومات، والتأكد من صحة المعلومات، بالإضافة إلى إعادة الثقة في أنفسهم وفي قدرتهم على مواكبة التقنية والاستفادة مما تقدمه من خدمات؛ في الوقت الذي يعانون من صورة نمطية حول عدم إلمامهم بالأشياء الجديدة والعصرية أهمها التقنية، وانشغال من حولهم بمواكبة سرعة الحياة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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