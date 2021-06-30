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بالصور.. "سبق" في جزيرة "ياس" الإماراتية.. سياحة وترفيه عائلي

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مثال يحتذى به في مجال الترفيه العالمي

بالصور..

من صحراء قاحلة قبل أكثر من عقد من الزمن إلى جزيرة سياحية تضم مرافق عالمية، ومدنًا ترفيهية متكاملة مخصصة للعائلات.. هذا هو واقع جزيرة "ياس" الإماراتية التي تُعد حاليًا وجهة سياحية خليجية لتمضية إجازة عائلية قصيرة برفقة الأطفال.

وتجربة جزيرة "ياس" أبو ظبي في التحول إلى موقع سياحي جاذب، تُعد مثالًا يحتذى به في مجال الترفيه العالمي؛ حيث تضم "عالم فيراري"، وهو عبارة عن سباق السيارات العالمي على شكل ألعاب متحركة يمكن تجربتها، وعروض حية، وعالم "وارنر براذرز" الذي يحتوي مغامرات لأبرز الشخصيات الكرتونية السينمائية، ومدينة "عالم " الذي يضم ألعابًا مائية مختلفة، إضافة إلى عدد من المدن الترفيهية الأخرى، ومراكز التسوق التي تزخر بها الجزيرة.

الجدير بالذكر أن جزيرة ياس أبو ظبي، قد اختيرت ضمن قائمة المرشحين للفوز بجوائز السفر العالمية 2020، وحصلت على جائزة مشروع التطوير السياحي الرائد في الشرق الأوسط 2020.

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بالصور..

بالصور..

بالصور..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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