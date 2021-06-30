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القليوبية تدرس إقامة مجمع صناعي صديق للبيئة لتوفيق أوضاع ٢٥٠ ورشة لتدوير البلاستيك

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القليوبية تدرس إقامة مجمع صناعي صديق للبيئة لتوفيق أوضاع ٢٥٠ ورشة لتدوير البلاستيك القليوبية تدرس إقامة مجمع صناعي صديق للبيئة لتوفيق أوضاع ٢٥٠ ورشة لتدوير البلاستيك

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عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الأربعاء، اجتماعا مع عدد من أساتذة المركز القومي للبحوث، لدراسة إنشاء مجمع صناعي لصناعات البلاستيك بمنطقة العكرشة بمدينة الخانكة، بهدف تجميع ورش البلاستيك المقامة بمدينة الخصوص بمنطقة العكرشة، وذلك بمشاركة الاتحاد الأوروبي بالدعم الفني وتمويل يقدر بحوالي ٧٠ مليون جنيه، مع الوضع فى الإعتبار تقنين وتوفيق أوضاع أصحابها والمنقولين إليها.

يأتي الاجتماع في إطار خطة المحافظة لإعادة تخطيط المناطق الصناعية بها لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمج القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي وتحويل هذه الورش إلى مركز صناعي متطور صديق للبيئة للحد من الآثار البيئية السلبية الناتجة من ورش إعادة تدوير البلاستيك، وذلك حفاظا على صحة المواطنين وتماشيا مع توجهات القيادة السياسية التي تحرص على تطوير وتنمية المناطق الصناعية بالمحافظات والنهوض بها وتوفير جميع التسهيلات للمستثمرين طالما يتوافر عنصر الجدية.

وأكد «الهجان»، أنه سيتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية للوصول إلى إطار قانوني للبدء في تنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن لتوفيق أوضاع أصحاب ما يزيد عن 250 ورشة مختلفة لإعادة تدوير البلاستيك ودعمهم من خلال التسهيل في إجراءات إصدار التراخيص وتطوير ورشهم بما يتوافق مع أحدث الأساليب التكنولوجية وتذليل أي عقبات تقف أمامهم.

وشارك بالإجتماع الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ، والدكتور فجر عبدالجواد والدكتور طارق تمراز بالمركز القومي للبحوث، كما شارك بالإجتماع المهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد، وهانم البيطار مدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار، والمهندسة منال زين العابدين مدير ادارة التخطيط العمرانى، والدكتور محمد عبد الله مدير ادارة البيئة، وأحمد مصطفى اخصائي بالمكتب الفنى.

المصرى اليوم

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