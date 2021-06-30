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علاج 572 حالة مرضية في قافلة طبية شاملة بالزينية شمال الأقصر

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علاج 572 حالة مرضية في قافلة طبية شاملة بالزينية شمال الأقصر علاج 572 حالة مرضية في قافلة طبية شاملة بالزينية شمال الأقصر

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نفذت مديرية الصحة بالأقصر أعمال قافلة طبية بالتنسيق مع مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر (قرية الزينية بحرى)، بحضور العقيد أحمد الهوارى رئيس المركز، وممثلين للمجتمع المدني.

وتضمنت القافلة الطبية عددا من التخصصات الطبية ومنها الأسنان والرمد والنساء والولادة والباطنة وإجراء التحاليل الطبية.

شملت قافلة الفحص الشامل، التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، جميع التخصصات، وخلال القافلة تم فحص عدد من الحالات المحولة، وعددها ١٧ حالة، بجانب ١٨٥ حالة للفحص الشامل، وكذلك عدد ١٨٥ حالة تحاليل بالمعمل، بالإضافة إلى عدد ١٨٥ حالة أسنان.

المصرى اليوم

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