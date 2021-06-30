مكة تحتضن أول عيادة على مستوى المملكة لمرضى "تصلب الجلد المناعي"

★ ★ ★ ★ ★

تم تدشينها تزامنًا مع اليوم العالمي للمرض لتقديم خدمات متكاملة للمراجعين

دشن مساعد المدير التنفيذي للخدمات الطبية بمستشفى النور التخصصي عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور مطلق المالكي، اليوم عيادة مرض تصلب الجلد المناعي بمركز الأمراض الروماتيزمية والتأهيل الطبي.

وأوضح "المالكي" أن افتتاح هذه العيادة يأتي في إطار التطور والتوسع الذي يشهده المستشفى لتوفير كل التخصصات الطبية وعلى أعلى مستوى من الخدمات التي تحقق طموحات وزارة الصحة، وتلبي رغبات المواطنين؛ حيث تمثل عيادة مرض تصلب الجلد المناعي بمركز الروماتيزمية والتأهيل الطبي، أحد مشاريع التطوير والتحديث بالخدمات الصحية التي تعمل عليها إدارة المستشفى، لتكامل وتوافر كل الخدمات الصحية المقدمة للمرضى ومراجعي المستشفى من داخل مكة المكرمة وخارجها.

وأشار إلى أن هذه العيادة المتخصصة لمرضى التصلب الجلد المناعي، تعتبر أول عيادة على مستوى مستشفيات وزارة الصحة تُعنى بمتابعة المرضى والعلاج والعناية بهم.

ولفت إلى أنه تم تدشين العيادة تزامنًا مع اليوم العالمي لتصلب الجلد المناعي الذي يصادف 29/ يونيو/ 2021م.

من جانبها أكدت رئيسة قسم أمراض الروماتيزم الدكتورة نادين كلنتن، أن مرض تصلب الجلد المناعي هو مرض جهازي ذاتي المناعة تختلف أعراضه بناء على نوع التصلب ومن أهم الأعراض تصلب الجلد وهناك أعراض أخرى تتعلق بالجهاز الهضمي والقلبي والتنفسي.

وأوضحت كلنتن أنه من منطلق المسؤولية للمستشفى تجاه المرضى المصابين بهذا المرض بشكل خاص والمجتمع بشكل عام؛ تم تدشين العيادة، ويعد المستشفى هو الأكثر استقبالًا للحالات لتنوع تخصصاته وخدمته على مستوى مستشفيات المنطقة؛ حيث تم تقديم جميع الخدمات الصحية المتنوعة لجميع المرضى بأعلى معايير الجودة مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية الصحية لجميع الكوادر والمراجعين حفاظًا على سلامة الجميع.

يُذكر أن عدد المراجعين لهذه العيادة 30 مراجعًا بالمستشفى، يتم متابعتهم من قِبَل استشاري أمراض المفاصل والروماتيزم أستاذ مساعد بكلية الطب جامعة أم القرى الدكتور وليد حافظ، وهو أحد المتخصصين الثلاثة على مستوى الشرق الأوسط.