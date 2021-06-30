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أجهزة ذكية لقياس حرارة الجسم وكمامة.. السديس يدشّن مبادرة "بذكائنا صنعنا"

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أجهزة ذكية لقياس حرارة الجسم وكمامة.. السديس يدشّن مبادرة "بذكائنا صنعنا" أجهزة ذكية لقياس حرارة الجسم وكمامة.. السديس يدشّن مبادرة "بذكائنا صنعنا"
حرصاً من الرئاسة على مواكبة ما يسهّل على قاصدي الحرمين الشريفين أداء نُسكهم

أجهزة ذكية لقياس حرارة الجسم وكمامة.. السديس يدشّن مبادرة

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم، مبادرة "بذكائنا صنعنا".

وتتضمن المبادرة أجهزة ذكية لقياس حرارة الجسم، ومعقم أيدي، وكمامة للوجه، جميعها تُستخدم عبر الاستشعار الحراري، تمّت صناعتها خصيصاً للمسجد الحرام؛ حرصاً من الرئاسة على مواكبة ما يسهّل على قاصدي الحرمين الشريفين أداء نُسكهم في أجواء تعبدية صحية، خالية من الأوبئة.

وأوضح السديس، أن وسائل التقنية تقوم بدور مهم ازدادت الحاجة إليه خلال جائحة كورونا من خلال تطبيق البروتوكولات الصحية، مؤكداً حرص الجميع على كل ما يخدم ضيوف الرحمن؛ انطلاقاً من الواجب تجاه أمتنا الإسلامية وتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في تسخير جميع الوسائل لخدمتهم.

وشدّد على أن الرئاسة العامة ماضية في التحولات الرقمية عبر عدة مجالات، من خلال برامج ومبادرات هدفها التيسير على قاصدي الحرمين الشريفين سائلاً المولى -عزّ وجلّ- أن يكلل جهود الجميع بالنجاح والتوفيق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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