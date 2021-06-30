توقّف الزواج في دولة عربية لمدة أسبوع

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رغم تزايد الإقبال عليه في العطلة الصيفية

أعلنت النقابة الوطنية لعدول المغرب "مؤسسة التوثيق القانوني"، البدء بإضراب عن العمل للمطالبة بتعديل قانون أُقر قبل 15 عاماً، بهدف تحسين ظروف عملها.

وحسب موقع "المغرب 24"، سينطلق الإضراب في الأول من يوليو، وسيستمر لمدة أسبوع في كامل أنحاء البلاد.

وتطالب النقابة وزارة العدل بالتجاوب مع مطالبها الخاصة بتعديل القانون المنظّم للمهنة بما يواكب تطورات العصر الحالي.

ويضيف الموقع: إنه خلال فترة الإضراب لن يتم تحرير أيّ عقد زواج بالمغرب، كما لن يتم تحرير أي عقود أخرى بما في ذلك المعاملات العقارية والتجارية والأمور الخاصة بالأحوال الشخصية والميراث.

ويتزامن إضراب العدول في المغرب مع العطلة الصيفية التي يكثر فيها الإقبال على الزواج.