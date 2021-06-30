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خطر قاتل لملح الطعام.. طبيب روسي يحذّر من عواقب وخيمة

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خطر قاتل لملح الطعام.. طبيب روسي يحذّر من عواقب وخيمة خطر قاتل لملح الطعام.. طبيب روسي يحذّر من عواقب وخيمة
حدد الكميات المسموح بتناولها لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم

خطر قاتل لملح الطعام.. طبيب روسي يحذّر من عواقب وخيمة

حذّر طبيب روسي من الإفراط في استهلاك الملح؛ لأنه قد يصبح سببًا للإصابة بالسرطان أو الجلطة الدماغية.

ويقول الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف في حديث تلفزيوني: "عمليًّا نستهلك 12 غرامًا من ملح الطعام يوميًّا بدلًا من الخمسة غرامات المقررة. وأما من يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم والذين أعمارهم فوق 50 سنة؛ فعليهم عدم استهلاك أكثر من 2.5 غرام في اليوم".

وأضاف: أن استهلاك كمية أكبر من الملح ربما تكون له عواقب وخيمة.

ولفت الطبيب الروسي -وفق " اليوم"- إلى أن "فائض الملح ينخرنا ويؤدي إلى الإصابة بالسرطان والجلطة الدماغية".

وأشار مياسنيكوف، إلى أنه بعد أن قلل من استهلاك الملح في نظامه الغذائي اليومي؛ أصبح يعاني أقل من الوذمة.

وتابع: يمكن استبدال الملح مع الحفاظ على مستوى الصوديوم في الجسم، بالملح السائل الذي فيه نسبة عالية من الصوديوم. ومع ذلك أنصح باستبعاد جميع أنواع الملح من النظام الغذائي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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