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الهند.. المحكمة العليا تأمر بتعويض نقدي عن الوفيات بسبب كورونا

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الهند.. المحكمة العليا تأمر بتعويض نقدي عن الوفيات بسبب كورونا الهند.. المحكمة العليا تأمر بتعويض نقدي عن الوفيات بسبب كورونا
قالت: بموجب قوانين إدارة الكوارث في البلاد بتحديد قواعد إرشادية

الهند.. المحكمة العليا تأمر بتعويض نقدي عن الوفيات بسبب كورونا

قضت المحكمة العليا الهندية، أمس الثلاثاء، بأن الاتحادية ملزمة بتقديم مساعدات نقدية لأفراد أسر هؤلاء الذين توفوا بسبب ، بموجب قوانين إدارة الكوارث في البلاد، طبقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأربعاء.

وأصدرت المحكمة توجيهات للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث بتحديد قواعد إرشادية للحد الأدنى من المعايير لإغاثة هؤلاء المتضررين من الجائحة.

وأضافت المحكمة أن الهيئة، برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، فشلت في القيام بواجبها، ورفضت موقف الحكومة بأن المساعدة النقدية عن الوفيات بسبب كورونا، اختيارية، بموجب القانون.

وذكرت المحكمة أن الحكومة لها الحرية في اتخاذ قرار حول مقدار المال، بالنظر إلى الأولويات المالية والاقتصادية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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