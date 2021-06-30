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روحنا نشوف الطوخي بتاع السمين ????الجملي هو أملي والسندوتش بخمسة جنيه????إبنه بياكل ٣٠ ساندوتش في اليوم????

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