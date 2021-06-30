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منتجع ديزني شنغهاي و DEI يعلنان عن تعاون لعدة سنوات

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منتجع ديزني شنغهاي و DEI يعلنان عن تعاون لعدة سنوات منتجع ديزني شنغهاي و DEI يعلنان عن تعاون لعدة سنوات

أعلن اليوم كل من منتجع ديزني شنغهاي وشركة DEI، إحدى شركات خدمات التصوير الرائدة، دخولهم في تعاون لعدة سنوات واختيار DEI لتكون الراعي الرسمي لخدمات التصوير في منتجع ديزني شنغهاي. وفي إطار هذا التعاون الجديد، ستصبحDEI  مزود الخدمة الرسمي لـ Disney PhotoPass، حيث ستلتقط اللحظات الساحرة للضيوف مع عائلاتهم وأصدقائهم لتبقى ذكرى لا تُنسى مدى الحياة.

وقد تم إطلاق تطبيقDisney PhotoPass  الجديد كلياً مدعوماً بالخدمات التي تقدمهاDEI  مما سيوفر طريقة سلسة للضيوف لعرض واختيار وتنزيل الصور التقطها مصوروPhotoPass   الرسميون أو التي تم التقاطها في المناطق الجذابة في ديزني لاند شنغهاي. ولإضافة لمسة سحرية من سحر ديزني إلى الصور، ستتوفر هناك مجموعة متنوعة من إطارات الصور الرقمية التي تتميز بطابع ديزني على التطبيق، بالإضافة إلى ذلك إطارات احتفال منتجع شنغهاي ديزني بعامه الخامس وإطارات تضم شخصيات ديزني المحبوبة.

تتواجد شركة DEI في 16 دولة ويقع مقرها الرئيسي في دبي. وهي شريك التصوير الرسمي في أكثر المناطق جذباً للسياح حول العالم بما في ذلك قمة برج خليفة، أتلانتس دبي، سكي دبي، عالم فيراري، ووارنر براذرز في الإمارات. مارينا باي ساندز، يونيفرسال ستوديوز، بتروناس، مينارا كي إل تاور، وغيرها الكثير في الشرق الأقصى. أناكيستا، فلوريدا غلفاريوم، هارد روك، هانكوك تاور شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية.

قال جو شوت، الرئيس والمدير العام لمنتجع ديزني شنغهاي: "لقد صنع عشرات الملايين من الضيوف العديد من الذكريات الآخاذة خلال زيارتهم لمنتجع ديزني في شنغهاي. نتطلع جنباً إلى جنب مع DEI إلى تزويد ضيوفنا بخدمات عالية الجودة ليعودوا إلى منازلهم بذكريات ملموسة تم التقاطها من قبل مصورونا الرسميون في جميع أنحاء المنتجع.

وقال السيد كي. إس راماكريشنان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة DEI: "من خلال هذا التعاون سنلتزم بتوفير خدمات وحلول التصوير عالية الجودة. وستظل التكنولوجيا في صميم كل ما نقوم به ونحن على ثقة من تزويد الضيوف في منتجع ديزني شنغهاي بذكريات سيحبونها ويعتزون بها إلى الأبد".

مع هذا التعاون الجديد، سيكون هناك المزيد من مواقعPhotoPass  لالتقاط الصور فيها في ديزني لاند شنغهاي وسيتم توزيع المزيد من المصورين عبر المنتزه من قبلDEI  مما سيوفر تجربة سلسة للضيوف الذين يستخدمون خدمة ديزنيPhotoPass . ابتداءً من شهر سبتمبر هذا العام، ستنضم مواقع عربات التصوير الجديدة إلى العربات الموجودة مسبقاً مما سيتيح للزوار شراء وطباعة الصور فيFantasyland  و Disney-Pixar وToy Story Land  وTomorrowland  وGardens of Imagination.

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