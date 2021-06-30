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يكشف عن أخبار سارة لحالات ضمور العضلات (التفاصيل)

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السيسي يكشف عن أخبار سارة لحالات ضمور العضلات (التفاصيل) يكشف عن أخبار سارة لحالات ضمور العضلات (التفاصيل)

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كشف الرئيس عبدالفتاح عن الخطوات التي اتخذتها في ملف حالات ضمور العضلات، التي يعاني منها الأطفال.

وقال السيسي خلال تفقده المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري الدولة تتحمل علاج مرضى ضمور العضلات بالتعاون مع المجتمع المدنى.

فيما قالت وزيرة الصحة، هالة زايد، عدد من الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية، خلال كلمتها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ابرز ما تم:

الشركات العالمية التي تصنع علاج ضمور العضلات استجابت لطلب مصر عندما علمت أن الموضوع إرادة سياسية.

تم توقيع العقد والبدء في علاج 10 حالات من أصل 32 حالة الأسبوع المقبل بشكل مستدام في معهد ناصر ومستشفى عين شمس.

فتح حساب في صندوق تحيا مصر لعلاج حالات ضمور العضلات.

هناك شركات وطنية تستطيع المشاركة في إنتاج هذا النوع من العلاج.

تم شراء كواشف لاكتشاف 19 نوعا من الأمراض الوراثية والجينية للأطفال حديثي الولادة، للبدء في الحملة الرئاسية للكشف عن الأمراض الوراثية.

المصرى اليوم

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