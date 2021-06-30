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هل يمكن أن تتخيل أن تتحول سيارة إلى طائرة وتطير في الهواء حاملة شخصين؟ هذا ما حدث بالفعل بفضل اختراع سجله البروفيسور ستيفان كلاين، لأول سيارة طائرة في العالم.

السيارة تتحول إلى طائرة في رحلة جوية مدتها 35 دقيقة بين المطارات الدولية في براتيسلافا ونيترا في دولة سلوفاكيا.كشفت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» اليوم الأربعاء أن السيارة الهجينة تسمى «AirCar» وتعمل بمحرك من شركة بي إم دبليو وتعمل بوقود عادي.

وأعلن مؤسس السيارة الطائرة البروفيسور ستيفان كلاين، إن السيارة الجديدة من الممكن أن تطير لمسافة تصل إلى 1000 كيلومتر 600 ميل على ارتفاع 8200 قدم أي 2500 متر، أنها سجلت 40 ساعة في الجو حتى الآن.

واكد ستيفان أن عملية تحويل السيارة إلى طائرة تستغرق دقيقتين و15 ثانية، ويمكن أن تحمل شخصين بحد أقصى للوزن يبلغ 200 كجم للشخصين، وقالت لا يمكن للسيارة الطائرة الإقلاع والهبوط بشكل عموديًا انما يتطلب مدرجًا لتنفيذ تلك العملية، على عكس النماذج الأولية للطائرات بدون طيار.