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: «حلم مشروع مشتقات البلازما بدأ منذ أن كنت وزيرا للدفاع ويتحقق الآن»

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السيسي: «حلم مشروع مشتقات البلازما بدأ منذ أن كنت وزيرا للدفاع ويتحقق الآن» : «حلم مشروع مشتقات البلازما بدأ منذ أن كنت وزيرا للدفاع ويتحقق الآن»

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قال الرئيس عبدالفتاح ، أن تستعد لافتتاح مراكز بلازما الدم.

وتابع في كلمته خلال تفقده المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري: «حلمت بمشروع مشتقات البلازما الحلم بدأ وأ نا وزير الدفاع ولم يتحقق طيلة السبع سنوات ولكن لم نيأس من الأمر وكان هناك إصرار على تحقيقه وربنا ساعدنا وخلال سنة ونصف مصر تشهد افتتاح أول مصنع لهذا المشروع«.

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

وقال الرئيس السيسي ، إن تستهدف إقامة الدلتا الجديدة باستصلاح 2.5 مليون فدان تقريبا وحجم تكلفة استزراع هذه المساحة كبير جدا لأننا سنستخدم معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحي ومحطات للرفع وهذا سيكلف الدولة مليارات الجنيهات .

وأضاف إن مياه الري الحالية تجري بشكل طبيعي من خلال انحدار المياه من أعلى إلى أسفل ، أما عملية استزراع الدلتا الجديدة تتطلب أن نسير المياه عكس الانحدار الطبيعي لها بما يستلزم محطات رفع وتكلفة عالية جدا.

المصرى اليوم

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