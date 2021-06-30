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القيادة تهنئ رئيس الصومال الفيدرالية بذكرى استقلال بلاده

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القيادة تهنئ رئيس الصومال الفيدرالية بذكرى استقلال بلاده القيادة تهنئ رئيس الصومال الفيدرالية بذكرى استقلال بلاده
أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق بالتقدم والازدهار

القيادة تهنئ رئيس الصومال الفيدرالية بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق الأمن والاستقرار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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