الداخلية: ضبط 180 طربة لمخدر الحشيش مع 2 من العناصر الإجرامية في الإسماعيلية

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط 2 من العناصر الإجرامية تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة مركز شرطة الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية، تم إستهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما سيارتين بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية وبحوزتهما 180 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18 كيلو جرام ومبلغ مالى – 2 هاتف محمول وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليون و260 ألف جنيه تقريبا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.