تضامنا مع فتاة الفستان.. نائبه ترتدي فستان بالجلسات العامه للنواب

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أعلنت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، تضامنها مع الطالبة حبيبة طارق، والتي تعرضت للتنمر بجامعة طنطا بسبب ارتداها فستان، مؤكدة ان سبب حضورها المجلس بالفستان ماهو إلا وقفه تضامن مع الطالبة.

وطالبت السيد، خلال البيان الصادر لها، معاقبة كلا من اخطا في واقعه التنمر واتخاذ عقوبات صارمة تضده لكي يصبح عبره للاخرين، لافتة إلى أن ظاهرة التنمر ليست وليدة اللحظة وانما انتشرت في الاونة الاخيرة بشكل ملحوظ ولذلك لابد من عقوبات صارمة لاقتلاع هذه الجريمة من جذورها.

وشددت عضو مجلس النواب، على عدم التفرقة بين مسلم ومسيحى داخل الجامعة، لأن الكل سواء، والعلم للجميع وليس حكر على أحد.