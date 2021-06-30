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أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رصد 200 مليار جنيه لكل مرحلة في مبادرة تطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة»، مشيرًا إلى أن الأولوية ستكون للصناعة الوطنية في تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى.

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

وقال الرئيس السيسي «إن اليوم هو تغيير آخر حقيقي في حياة أكثر من نصف سكان مصر»، موجهًا التحية لكل من أسهم وشارك في التجهيز لمبادرة حياة كريمة، سواء كان من مؤسسات الدولة أو من القوات المسلحة أو من القطاع المدني المُشارك في هذه المبادرة.

كما هنأ الرئيس السيسي، المصريين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلًا: «لا يفوتني أن أقول للمصريين كل عام وأنتم طيبين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو».