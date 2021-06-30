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احتفالا بثورة 30 يونيو.. 15بالون طائر يزينون سماء الأقصر بأعلام (صور)

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احتفلت شركات البالون الطائر في الأقصر، بالتعاون مع حزب حماة الوطن بحلول ذكرى ثورة ٣٠ يوليو، بالتحليق في سماء البر الغربى والآثار الخالدة المنتشرة بجانب نهر النيل والمناظر الطبيعية لرسم صورة ابداعية لما تتميز وتتفرد به المحافظة من رحلات بالبالون الطائر، ولتنشيط السياحة الثقافية، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بتحليق أكثر من ١٥ بالون يحملون السياح الأجانب والمصريين، حاملة أعلام وصور الرئيس ولافتات تهنئة للشعب المصرى.

وقال محمد قناوي الخبير السياحي، وعضو مجلس ادارة غرفة شركات السياحة في الأقصر، إن البالون الطائر حلق في سماء البر الغربي، وفوق معابد وآثار مصر القديمة، حاملا علم مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي في بانوراما رائعة على أنغام تسلم الايادى، مشيرا إلى أن احتفال شركات البالون الطائر يأتي في اطار احتفالات كافة القطاعات في محافظة الأقصر وفي مقدمتها الطقاع السياحي بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، التي اعتبرها «قناوي» بداية لاقامة الجمهورية الجديدة، وانطلاق عصر البناء والتعمير، والنهضة الشاملة التي تعيشها مصر اليوم.

من جانبه أوضح علاء راجح، أمين حزب حماة وطن بالأقصر، أن هذه الاحتفالية هي الفريدة من نوعها والغير مسبوقة، حيث لم يسبق وأن شهدت المحافظة احتفالا مماثلا في السنوات الـ 8 الماضية، مما يؤكد على التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية للعمل على تذكير الشعب المصرى بهذه الثورة بجانب العمل مع القطاع السياحى على تنشيط السياحة بعمل مختلف الفاعليات لصالح السباحة الثقافية.

فيما أشار الكابتن عمر عز الدين طيار بالون وصاحب شركه هود هود للبالون، إلى أن هذه الاحتفالية التي تمت أقل شئ يمكن تقديمه للاحتفال بهذه الثورة التي انقذت الوطن من براثن الجماعة الإرهابية بجانب عودة الأمن والاستقرار الذي شاهدناه، والذى عاد بالنفع على القطاع السياحى.

البالون الطائر يحتفل بثورة ٣٠ يونيو
البالون الطائر يحتفل بثورة ٣٠ يونيو
البالون الطائر يحتفل بثورة ٣٠ يونيو
البالون الطائر يحتفل بثورة ٣٠ يونيو
البالون الطائر يحتفل بثورة ٣٠ يونيو
البالون الطائر يحتفل بثورة ٣٠ يونيو

المصرى اليوم

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