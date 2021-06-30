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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بملاحقة آخر ومحاولة الإمساك به.

قالت الداخلية في بيان لها صباح اليوم الاربعاء: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بملاحقة آخر ومحاولة الإمساك به» .

وأضافت: «بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص) وبصحبته نجلته، بتضرره من أحد الأشخاص «لا يعلم بياناته»، لقيامه بالتعدى على نجلته بألفاظ نابية أثناء تواجدها أمام العقار سكنها.. وأضاف أنه قام بملاحقته وتشابكا بالأيدى إلا أنه تمكن من الفرار» .

وتابعت: «بالبحث والتحرى تم تحديد المشكو في حقه وتبين أنه (مندوب توصيل بإحدى الشركات- مقيم بالفيوم)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وقرر أنه لدى إستعلامه من نجلة الشاكى السالف الإشارة إليها عن عنوان بذات منطقة سكنها، حدثت مشادة كلامية بينهما تعديت عليه الأخيرة بالسب والشتم، مما دعاه لمبادلتها بالمثل، تم إتخاذ الإجراءات القانونية».