محافظ جنوب سيناء يصدق علي عددًا من قرارات التصالح علي مخالفات البناء

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صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على عدد 9 حالات تصالح على مخالفات البناء، بمدينة شرم الشيخ، بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وذلك بعد عرض المهندس محمد سالم مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة شرم الشيخ، لتلك الحالات بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

وطالب محافظ جنوب سيناء، المواطنين بجميع مدن المحافظة بسرعة استيفاء المستندات اللازمة لسرعة الحصول على التصديق النهائي بالتصالح لينعم المواطنون بالإقامة في منازلهم بدون أية مخالفات.