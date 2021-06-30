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واصل سعر الذهب، صباح اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021، هبوطه متجها نحو أسوأ انخفاض شهرى منذ عام 2016، حيث انخفض المعدن الأصفر بنسبة 7.8% منذ بداية الشهر الجارى، بعد تحول مفاجىء من البنك المركزى الأمريكى صو التشديد النقدى، ورفع الفائدة قبل الوقت المحدد من قبل، وكان الذهب حقق بالأمس أدنى مستوى له منذ 11 اسبوعا، متأثرا بصعود الدولار،

ويعانى المعدن الأصفر من حالة عدم الثبات والتأرجح ما بين الصعود والهبوط مع انتظار المتداولين للبيانات الاقتصادية الأمريكية الجديدة، خاصة التقرير الشهرى للوظائف الأمريكية لوضوح الرؤية أكثر حول موقف الاتحادى .

وشهد سعر الذهب في مصر، منذ الصباح انخفاضًا طفيفا، عن الأسعار التي حققها في مساء الثلاثاء، ويتأثر الذهب في مصر بالأسعار العالمية في ظل ضعف الإقبال عليه محليا.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح اليوم الأربعاء، بلغ 883 جنيها، والعيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 773 جنيها، والعيار 18 قيراطًا 664 جنيها والجنيه الذهب بسعر 6150 جنيها .

وشهد سعر الذهب عالميا، صباح اليوم، ارتفاعا طفيفا في بداية التداول ثم عاد للانخفاض حيث تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.3%، وانخفض الذهب في التعاملات الفورى بنسبة 0.2%، بينما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3%، مع استقرار العائد على السندات الأمريكية ويتأثر الذهب عالميا بمؤشر الدولار وعائد السندات، حيث تربطه بهما علاقة عكسية، وأكد الخبراء أن الذهب يتعرض لضغوط ملحوظة، في ظل قوة الدولار وإيجابية البيانات الاقتصادية الأمريكية والتى تعزز الطلب على الدولار وتضعف الطلب على المعدن الأصفر والذى فقد بريقه أمام المتداولين.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح الاربعاء، 775.18 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»،1،759.70 $ .

«المصري اليوم» تنشر أسعار الذهب صباح الأربعاء 30 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر دون المصنعية.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 883 إلى 886 عيار 22 810 إلى 813 عيار 21 773 إلى 775 عيار 18 663 إلى 665 عيار 14 515 إلى 517 عيار 12 442 إلى 443 الاونصة 27،475 إلى 27،546 الجنيه الذهب 6،148 إلى 6،200 الكيلو 883،429 إلى 889،714

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، صباح الأربعاء 30 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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