أخبار عاجلة

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
عاجل | 62% من طلاب المدارس في 3 مناطق -
حملة تموينية مفاجئة على المخابز والمحلات والمطاعم في دسوق -
بيكفورد يتألق أمام إيطاليا.. وراشفورد وسانشو يخذلان ساوثجيت في نهائي يورو 2020 .. فيديو -
هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان -
تفاصيل اجتماع الخطيب مع شركة الأهلي لاستعراض تمويل المنشآت الرياضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الخزانة الأمريكية" ترحب بإعفاء السودان من ديون بقيمة 1.4 مليار دولار

Print
"الخزانة الأمريكية" ترحب بإعفاء السودان من ديون بقيمة 1.4 مليار دولار "الخزانة الأمريكية" ترحب بإعفاء السودان من ديون بقيمة 1.4 مليار دولار
تعهدت بالإسهام بـ 120 مليونًا في شكل منح لتمويل إعفاء "النقد الدولي"

رحبت وزارة الخزانة الأمريكية بإعلان صندوق النقد الدولي، إعفاء السودان من متأخرات بقيمة نحو 1.4 مليار دولار، مما يمهد الطريق للمرحلة الأولى من تخفيف أعباء الديون في إطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون

وتعهدت وزارة الخزانة في بيان صادر يوم أمس، بالإسهام بما يصل إلى 120 مليون دولار في شكل منح، لتمويل إعفاء صندوق النقد الدولي من ديون السودان في المرحلة الأولى بموجب المبادرة.

وأشارت إلى أن السلطات السودانية ملتزمة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية صعبة، ولكنها ضرورية مع انتقال البلاد إلى الحكم الديمقراطي، بما في ذلك توحيد سعر الصرف وتعزيز الحوكمة والشفافية.

وأكدت أن الولايات المتحدة كانت من أوائل المدافعين عن السودان لتطبيع العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية، ومساعدته في الحصول على إعفاء من الديون.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو

شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو

"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ

"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب

هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب